Salinas invita a consensuar sin dar esperanzas a opositores

El presidente de la FBF ratificó que el ascenso de Real Santa Cruz y descenso de Destroyers está técnicamente respaldado. La reunión de ayer pasó para este martes en Cochabamba

El acuerdo está muy lejos de darse entre el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y los seis clubes que se oponen a las determinaciones que tomó el ente matriz del fútbol nacional sobre el tema de ascensos y descensos de la temporada pasada.

Esto se hizo evidente el pasado jueves, cuando la FBF comandó un consejo superior de la División Profesional con solo ocho de los 14 clubes afiliados, en La Paz. No estuvieron los clubes Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari y Guabirá, quienes intentaron hablar con el titular de la FBF, César Salinas, previamente a la cita oficial, con el fin de buscar un acercamiento.

¿Qué piden los clubes denominados opositores o disidentes? Que se aplique el reglamento correspondiente en el ascenso y descenso. Esto porque consideran que en el descenso de Destroyers se aplicó un criterio del comité ejecutivo, que no va con las normas y se premió a Real Santa Cruz, subcampeón de la Copa Simón Bolívar, sin acatar lo que reza el reglamento del torneo que disputó.

Asimismo, pusieron a consideración de la Federación la demanda que hizo Bolívar contra Aurora ante el Tribunal de Disciplina Deportiva por conducta antideportiva, que puede provocar otro sismo futbolero, ya que un fallo a favor de la academia paceña, que puede darse, trastocará todo lo que hasta ahora se decidió e incluso con la consecuencia de que Aurora podría terminar en el descenso.

Al respecto Salinas considera, por un lado, caso cerrado la desafiliación de Sport Boys, que no se presentó a jugar ante Real Potosí en la última fecha del torneo Clausura, como también el descenso del equipo Cuchuqui, más allá de que los clubes disidentes le refutan el hecho de que el comité ejecutivo no tiene potestad para emitir resoluciones de este tipo

El asunto es que el pasado jueves, el comité ejecutivo y los delegados de los ocho clubes asistentes aprobaron la convocatoria y reglamento del campeonato 2020, lo que también ha sido motivo de críticas de los opositores que calificaron de nula esa reunión, tomando en cuenta que se hace quorum y se aprueban temas con dos tercios de los 14 clubes afiliados.

Además, posteriormente, el director de Competiciones de la FBF anunció que del 13 al 15 de enero se abrían la inscripción de los equipos, aclarando que, si solo ocho se inscriben, con esa cantidad empezarán el torneo Apertura.

La reacción de los opositores

Tras la reunión fallida en La Paz, los clubes opositores no se quedaron con los brazos cruzados, tomando en cuenta que no encontraron respuesta del presidente de la FBF y de su comité ejecutivo. Esto lo llevó a que envíen sendas cartas de reclamo ante la FIFA y a la presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Áñez.

En ambos casos piden intervención para que en el fútbol boliviano se respete las normas y no se atente contra los clubes, como está pasando con la FBF.

La respuesta de Salinas

César Salinas considera que para demandar a la FBF ante la FIFA hay que tener pruebas, cosa que él considera que tiene, no así los seis clubes opositores.

“Hay que tener respaldo para denunciar. Nosotros lo tenemos y por eso me quedo tranquilo. Cuando amerite lo voy a demostrar”, sostuvo el titular de la FBF y adelantó que el fútbol boliviano puede ser castigado por FIFA si es que hay reclamos donde no corresponden.

De todas formas, Salinas envió el domingo una invitación a los seis clubes referidos para una reunión, que debió realizarse ayer en La Paz, a las 16:00, con el fin de escuchar inquietudes y sugerencias. No tuvo éxito, porque no se reunieron, aunque clubes como Blooming y Oriente respondieron que aceptaban la propuesta siempre y cuando se haga hoy, en Cochabamba, a las 16:00. Salinas aceptó. Hoy habrá un nuevo capítulo. Los otros cuatro clubes no se pronunciaron.

Lo que le reclaman al presidente de la Federación

1. Que el comité ejecutivo de la FBF haya sacado una resolución en la que determinó el descenso de Destroyers, siendo que es potestad del consejo superior de la División Profesional determinarlo. (artículo 34 del Reglamento del Estatuto de la FBF).

2. Que considere habilitados a los clubes Municipal Vinto y Real Santa Cruz en reuniones de consejo superior de la División Profesional, ya que ambos aún no cumplieron con el proceso de inscripción (artículo 9 y 11 del Reglamento del Estatuto).

3. Que instale una reunión del consejo superior y apruebe convocatoria y reglamento del campeonato 2020 con solo ocho de los 14 clubes afiliados (artículo 33.4 del Reglamento del Estatuto).

4. Que determine la venta de los derechos de Tv del campeonato sin consultar a los clubes lo que mejor le conviene a cada uno de ellos.

Fabol aclara que el torneo Apertura debe empezar con los 14 clubes

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) no permitirá que el torneo Apertura de la División Profesional comience sin la totalidad de los clubes que están afiliados a esta categoría.

David Paniagua, secretario general de este gremio, sostuvo ayer que la posición de la FBF de arrancar la temporada con los que se inscriban hasta mañana, no es correcto y criticó esta decisión, considerándola una más de las arbitrariedades que comete la gestión de César Salinas.

Paniagua recordó que el fútbol boliviano vive una tragedia desde hace más de una década, pues entiende que los directivos que pasaron por la FBF vulneraron permanentemente las normas, causando un serio daño al fútbol boliviano y en especial a los jugadores.

“La dirigencia de la Federación debe recuperar la cordura para resolver los problemas del fútbol mediante el diálogo. La intransigencia causa daño. Por lo tanto, no vamos a permitir el inicio del torneo Apertura sin la participación de todos los clubes. Si se lo hace tomaremos medidas en defensa del fútbol y de nuestros afiliados”, dijo Paniagua, ayer en conferencia de prensa, en Santa Cruz, junto a los miembros que lo colaboran en Fabol.