Salvatierra justifica su renuncia y dice que no busca candidatear

sábado, 25 de enero de 2020 · 00:49

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete / La Paz

La asambleísta Adriana Salvatierra difundió un video en el que se dirige a sus compañeros del Movimiento Al Socialismo (MAS) “y al pueblo boliviano”, para explicar los motivos de su renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, luego de que lo hicieron a sus cargos Evo Morales y Álvaro García Linera.

La legisladora del MAS afirmó que la aclaración que hacía se dio “frente a la intriga de quienes buscan distorsionar los hechos” y reveló que su dimisión verbal fue coordinada con el expresidente Morales y el exvicepresidente García Linera.

“Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de manera conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera”, señaló en el video y enfatizó que lo mencionado es de conocimiento al interior del MAS.

La senadora planteó que si ella no renunciaba, ni la Policía ni las Fuerzas Armadas (FFAA) ni los opositores al MAS hubieran permitido que ella siga gobernando, y que una “hipotética sucesión” en ese caso hubiera sido “parte de una vil traición”, además de “inconstitucional”.

“Aclaro que no soy candidata ni lo he buscado”, afirmó la senadora. Esta semana, el MAS en una reunión ampliada con sus movimientos sociales determinó que Salvatierra no participe de las elecciones generales debido a que la exautoridad, con su renuncia, abrió la puerta para que Jeanine Añez asuma la Presidencia de Bolivia. El martes, luego de que la mayoría de legisladores del MAS aprobara la renuncia de Morales y García Linera, varios de sus colegas increparon a Salvatierra y se la observó con lágrimas en los ojos.

“La mayoría pidió que la compañera Adriana Salvatierra descanse en este periodo y empiece a aterrizar en la estructura política para informar de todas sus experiencias”, informó el dirigente y concejal del MAS en Santa Cruz Tito Sanjinez.

Salvatierra, según la línea constitucional, debía asumir la Presidencia del Estado tras la renuncia de Morales y García Linera, pero dimitió a su cargo sin consultar a la estructura orgánica del MAS.

Fuente: paginasiete.bo