Secretaria de exvocal: Iriarte convocó al “asesor secreto” dos días antes de comicios

La secretaria de Lidia Iriarte reveló, en su declaración informativa, que la exvocal convocó al “asesor secreto”, Sergio Martínez, dos días antes de los comicios del 20 de octubre a su oficina. En su testimonio señala que Martínez le sacó un backup (copia de seguridad) a su equipo y que luego borró toda la información.

“Ella (Lidia Iriarte) lo llamó el 18 de octubre de 2019. Me acuerdo la fecha porque ella me pidió mi renuncia y lo había llamado a Sergio Martínez Beltrán para que saque un backup, la información de mi equipo. Él desarmó el CPU, no sé si sacó el disco duro, porque la vocal Iriarte me pidió que me aleje del escritorio, estaba muy molesta conmigo y quería que me vaya, sé que le entregó una copia en USB de todo lo que había en mi máquina y la dejó limpia”, indica la secretaria en la declaración a la que accedió Página Siete.

Iriarte afirmó -en su declaración del 20 de diciembre- que no conocía a Martínez antes de que fuera contratado; pero, su secretaria señaló que Iriarte agendó una reunión con él para la primera semana de octubre. Martínez empezó a trabajar formalmente en el TSE el 8 de octubre.

Consultado al respecto, el abogado de la exvocal, Alfredo Stivariz, dijo: “Para no entorpecer la investigación y por ética con mi cliente no puedo declarar”.

La declaración informativa de Iriarte concuerda con la de su secretaria en la que el “asesor secreto” realizó una copia de seguridad de la computadora de la funcionaria, pero no especifica en qué fecha se hizo ese trabajo.

“En una oportunidad lo llamé para conocerlo y entrevistarlo y en otra oportunidad para que vea la computadora de mi secretaria (…), hizo un mal trabajo, porque sacó un backup de la computadora y borró todo, por lo que pedí a mi secretaria que le llame y que se lo ponga igualito como estaba , porque con eso trabajaba mi secretaria”, señaló Iriarte ante la Fiscalía el 20 de diciembre.

¿Qué contenía la computadora?

La Fiscalía consultó a la secretaria si en el equipo había alguna información relacionada con Martínez. Respondió que la única información de Martínez que tenía era su currículum y el memorándum de designación que solicitó vía correo electrónico por instrucción de la exvocal.

“El día que lo designaron (a Martínez) me pidió que me manden una copia de su currículum y el memorándum de designación a mi correo (…)’. El memorándum sale de Secretaría de Cámara. Todos los antecedentes en original van a la dirección de administración. Entonces como ellos tenían los originales, pedí que los escaneen y me manden a mi correo a solicitud de la doctora Iriarte”, dijo la secretaria.

En su declaración, indicó que la exvocal “tenía que verificar que los memorándums ya estaban firmados y que los habían notificado”. Sostuvo que esa era la única información que tenía de Martínez en su equipo.

“Inclinación” política

En su declaración, la secretaria de Iriarte señaló al menos cuatro momentos en que la exvocal demostró su “inclinación” hacia el gobierno de Evo Morales. En una de ellas -subrayó- le pidió supuestamente demostrar su lealtad el día de la elección.

“Tenía un asesor con ítem. Primero trabajó con ella una doctora M.R., que despidió. La doctora Iriarte era muy hormonal, la despidió porque revisando su Facebook de la doctora M.R. vio que su hermana estaba hablando mal del Gobierno”, indicó la secretaria en un primer momento.

Posteriormente manifestó que Iriarte también tuvo conflictos con su último asesor, a quien incluso le habría hecho “prometer que no era de la oposición”.

“(Su asesor) le mandaba todos los reportes informativos a su WhatsApp, pero cuando mandaba información relacionada a los problemas del Gobierno, ella le reñía. Igual el día de las elecciones le pidió que presente su renuncia (…). Le hizo prometer que no era de la oposición, lo maltrataba mucho”, manifestó.

La secretaria contó que el día de las elecciones la exvocal Iriarte le pidió “demostrar su lealtad” y le dijo que esperaba que le mande una fotografía de su papeleta de votación.

“El día de las elecciones me autorizó a que yo vaya a votar y cuando volví, me pidió que demuestre mi lealtad. Entonces, yo no le entendí y le dije ‘perdón’ y ella me respondió: ‘pensé que por lo menos me ibas a mandar una foto de tu papeleta’. Le respondí que no pensaba sacar foto porque me iban a anular mi voto y me dijo: ‘¿y cómo sé que eres leal a mí?’”, detalló la secretaria.

En su declaración, la funcionaria también afirmó que en otra oportunidad le dijo: “No te estoy pidiendo que seas del MAS, pero no puedes morder la mano de quien te da de comer y que gracias al sueldo que te da este gobierno das de comer a tu familia”.

