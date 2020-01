Señalan a exparlamentarios como los cuatro prorroguistas

Sectores piden a la mandataria renunciar para impulsar la postulación y le recuerdan que al principio los políticos aseguraron que no buscarían una elección.

Los senadores Arturo Murillo, Yerko Núñez y Óscar Ortiz, además del supraestatal suplente, Álvaro Coimbra, fueron señalados como los responsables de impulsar la candidatura de Jeanine Áñez y los calificaron como “prorroguistas” del Gobierno.

“No le están dejando ver una lectura política real, de cómo la población la ve, que tiene que cumplir con este periodo de llevar las elecciones y no ser candidata. (…) Es ese entorno que le hace ver que ella es la persona elegida, como la mujer que puede sacar al país adelante”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, cuando fue consultado sobre los que buscan la prórroga del mandato de Jeanine Áñez.

La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga también señaló a los exsenadores de Unidad Demócrata (UD) como los impulsores de la candidatura de Áñez y refirió que ese pequeño círculo aisló a la presidenta para tomar decisiones políticas erróneas.

“Me parece una actitud que no corresponde a una persona que tenía un cargo de tan alta responsabilidad y que debiera tener un mínimo de comportamiento ético y de agradecimiento a quien confió en ella en un cargo”, fue la respuesta del senador Óscar Ortiz cuando le consultaron sobre esas acusaciones.

Lizárraga abandonó el gabinete de ministros denunciando el incumplimiento de objetivos para los que fue posesionado el actual Gobierno y aseguró que Áñez y los que la acompañan empezaron a incurrir en los mismos males que impulsó el Gobierno del MAS.

Los “operadores”

Arturo Murillo fue alto dirigente de Unidad Nacional y cercano al industrial Samuel Doria Medina; antes de las elecciones de octubre renunció a su militancia en Unidad Nacional y se sumó al equipo de Demócratas, por el que fue candidato. Es propietario del hotel Victoria en el trópico de Cochabamba, que fue incendiado por afines del MAS después de la renuncia de Evo Morales. Luego de dejar el Parlamento fue nombrado como ministro de Gobierno y se lo ve en casi todos los actos de Presidencia.

Yerko Núñez, primer senador por Beni, fue en su momento calificado como el “alcalde más joven de Bolivia” por Gonzalo Sánchez de Lozada. Comandó el municipio de Rurrenabaque aferrado a la bandera rosada del MNR. Con Áñez, ya lleva dos cargos. Primero fue designado como ministro de Obras Públicas, pero luego del alejamiento de Jerjes Justiniano, asumió el cargo de ministro de la Presidencia.

Óscar Ortiz, senador de UD y ex candidato presidencial por Bolivia Dice No, es el único senador con representación que no pasó al Ejecutivo y se quedó como el principal articulador del Legislativo con el Ejecutivo. Él admite que fue uno de los operadores para crear el acercamiento con la bancada del MAS, junto con el senador Omar Aguilar.

Álvaro Coimbra Cornejo era un diputado suplente supraestatal de Mery Zabala Montenegro y es conocido de Jeanine Áñez. Trabajó como director de Coordinación de Justicia de Beni, asesor de la presidencia del Consejo Municipal de Trinidad, director procesal de la Gobernación de Beni en la gestión de Ernesto Suárez, es abogado y ministro de Justicia.

Los justificativos

El senador Ortiz afirmó que la candidatura de Áñez se produjo luego de un intenso debate interno y luego de ver la ausencia de unidad de las otras opciones políticas que ofrecen los candidatos que se presentaron hasta el momento.

“La presidenta se postula a la Presidencia cuando todas las otras opciones no solo no logran una manifestación de unirse ente ellas, sino que insisten en dispersar el voto y esto hace que tengamos una situación compleja que puede provocar el retorno del MAS”, dijo el senador.

El ministro de la Presidencia, el exsenador de Beni Yerko Núñez, afirmó que el Gobierno cumplió todos los objetivos que trazaron y aseguró que los nombramientos que realizó Áñez en el Órgano Electoral no significan que tengan el control de esa entidad. Aseguró que no cometerán errores.

