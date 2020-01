«Siempre he sido niña», impacta ‘Ken Humano’ tras transformarse en ‘Barbie’ | Especial

Brasil.- Durante varios años, Rodrigo Alves, fue conocido por ser la versión humana del muñero «Ken», sin embargo recientemente a sorprendido a los internautas tras presentar su nueva transformación, ahora se presenta como, «Barbie».

Rodrigo, se sometió a su primer cirugía cuando apenas tenia 17 años, donde se hizo una reducción de senos, fue a partir de ahí que comenzó su obsesión y hasta el día de hoy se ha sometido a 70 cirugías.

Sin embargo, después de volverse famoso en todo el mundo por su parentesco con el muñeco Ken, ha sorprendido nuevamente pues asegura que al contrario de lo que todos pensaban, el siempre se ha sentido mujer.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Durante años intenté vivir mi vida como hombre. Me pusieron un paquete falso de seis, tenía músculos falsos en mis brazos pero me estaba mintiendo a mí mismo, soy una mujer y siempre he tenido cerebro femenino.