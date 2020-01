Siete clubes dan su respaldo a Destroyers

Oriente, Blooming, Guabirá, Bolívar, Wilstermann, Royal Pari y Sport Boys no están de acuerdo con el descenso del equipo Cuchuqui. Abogarán en el consejo superior para que el fallo del comité ejecutivo de la FBF no proceda.

Los clubes cruceños Oriente, Blooming, Guabirá, Royal Pari y Sport Boys que participaron el año pasado de los campeonatos de la División Profesional, más Bolívar (La Paz) y Wilstermann (Cochabamba), coinciden que el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) cometió una arbitrariedad al notificar al club Destroyers que perdía la categoría, aduciendo que terminó en el último lugar en la tabla general (Apertura y Clausura) del campeonato del año pasado.

Esta resolución federativa, que se conoció el domingo cerca de la medida noche, afectó al club Cuchuqui, que esperaba jugar el descenso indirecto contra Real Santa Cruz, subcampeón de la Copa Simón Bolívar.

La reacción de Destroyers y de clubes cruceños no se dejó esperar, incluido Sport Boys, que fue “marginado” de la División Profesional por no haberse presentado en la última fecha del torneo Clausura a su partido contra Real Potosí, en la Villa Imperial.

Esta situación provocó malestar y solidaridad a la vez, sobre todo contra el cuadro aurinegro, pues las críticas apuntan al comité ejecutivo de la FBF y en especial a su presidente, César Salinas, de quien dicen que aplica las normas a su antojo.

Previo a la reunión del consejo superior de la División Profesional que debía desarrollarse (se suspendió) la mañana de este lunes en el hotel Cortez, la dirigencia cruceña habló sobre el tema.

“El club no va a permitir que el comité ejecutivo haga lo que se le dé la gana. Está empoderado el comité ejecutivo por unos estatutos mal hechos. Están sacando ilegalmente a un club tratando de justificarlo bajo argumentos legales que no tienen razón de ser. No tuvieron la capacidad de resolver el tema del descenso indirecto, cuando se lo pudo jugar. Real Santa Cruz tiene todo el derecho de jugar el indirecto. Nadie quiere salir por la ventana y mucho menos entrar. La solución será jugar 16 equipos y si no hay respuestas afirmativa de parte del comité ejecutivo no vamos a retirarnos del campeonato, pero vamos a pedir intervención del Gobierno. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Juan Jordán, presidente de Blooming.

Sergio Romero representó a Oriente Petrolero. “Vemos una vez más, que el comité ejecutivo y el presidente de la Federación, César Salinas, han cometido otra arbitrariedad y lamentablemente Destroyers es una víctima de estas decisiones y de la tiranía que hay en la Federación. Vamos a utilizar todas las medidas legales y de hecho para apoyar al club Destroyers”, dijo Romero.

Según Carlos Blanco, presidente de Destroyers, la denuncia contra el club Aurora por conducta antideportiva (en la fecha 22 se presentó solo con 11 jugadores al partido contra Bolívar, en La Paz. Jugaron solo un tiempo. Para el segundo volvieron solo seis jugadores, por lo que el árbitro decidió suspenderlo) debe resolverse para que la FBF tome una decisión técnica, cosa que no hizo al determinar que Destroyers pierda la categoría.

“Es un abuso lo que están haciendo contra Destroyers y es propio de un dictador. Me están cortando el derecho a la impugnación. Es una falta de respecto a mi club y al fútbol boliviano. Hablaré con Real Santa Cruz porque es un club respetable como lo somos todos. Sabemos que ya habló con el presidente de la Federación, pero lo que no sabe es con quien se está metiendo. Para el fútbol cruceño es una persona nefasta”, sostuvo.

Por el club Sport Boys se hizo presente Luis Ruiz, flamante titular del club warneño, quien anunció que el Toro seguirá siendo de la División Profesional mientras no le muestren una sentencia ejecutoriada en etapa de impugnación.

“Veremos si es que puede imponerse el matonaje en el fútbol. No vamos aceptar ninguna irregularidad. Tenemos plazos, hemos apelado por lo tanto seguimos formando parte del fútbol profesional mientras no tengamos una sentencia ejecutoriada. Esto debe entender el señor Salinas y sus asesores, porque si no lo entiende así está matando al fútbol boliviano”, dijo Ruiz minutos antes de ingresar a la sala de la reunión del consejo superior.

Por su parte, Rafael Paz, presidente de Guabirá, lamentó la decisión que tomó el ejecutivo de la FBF contra Destroyers y sin pelos en la lengua dijo que esto se dá porque los que manejan el ente matriz manejan a su antojo las normas del fútbol boliviano.

“Desde el congreso que se realizó el año pasado en Tarija hay ilegalidad. Los reglamentos son claros. Para ascender y descender es por méritos deportivos. No porque Sport Boys tuvo dificultades para viajar y jugar su partido se la van agarrar con otro club cruceño y mandarlo directamente al descenso cuando lo correcto era que juegue el indirecto. Y no lo digo por Real Santa Cruz, que lo merece, sino que acá no puede pagar los platos rotos un club por errores de la Federación”, dijo el titular norteño.

Guido Loayza, presidente de Bolívar, también confirmó que abogará por Destroyers, al considerar injusta la medida federativa.