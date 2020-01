Tiranía terminó. 22-enero después de catorce años: el fraudulento, Castrista cobarde y se…

Tiranía terminó.

22-enero después de catorce años: el fraudulento, Castrista cobarde y servil a Maduro, fugó y no vuelve nunca más. Tenemos transición, elecciones limpias y (ojalá) gobierno que no persigue, no roba, ni abusa. Democracia avanzará sin vuelta atrás al MAS. https://t.co/7DFu4NMdhT





Fuente: Tuto Quiroga

