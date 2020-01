Tomasa Yarhui: candidatura de la presidenta Añez es un “grave error”

La excandidata vicepresidencial Tomasa Yarhui afirmó este sábado que la postulación de Jeanine Añez es un “grave error” porque rifa la histórica lucha de las mujeres por cambiar la forma de hacer política, afecta a la imagen de Bolivia en el plano internacional, compromete la imparcialidad del Órgano Electoral y constituye el retorno a los vicios políticos del pasado.

Dijo que como mujer indígena luchó desde los años 90 por el derecho de las mujeres ante la política tradicional y aplaudió la llegada de Añez a Palacio de Gobierno respaldando la “brillante gestión por fortalecer la democracia” y mostrar a los bolivianos que el sol de la libertad volvió a brillar después de 14 años de persecución.

“Antes que anunciara la candidatura hacía una reflexión y pido que no se me mal interprete: como mujer estaré feliz que una mujer luche por la reivindicación del derecho de las mujeres y por eso he defendido a la presidenta Añez, pero creo que deberíamos ser coherentes con el discurso. Ella debería conducir la transición con ética y hacer política con una visión distinta a la forma tradicional”, comentó.

Yarhui, una reconocida dirigente indígena y política en Chuquisaca, manifestó que Añez al anunciar su postulación, puso en riesgo la imparcialidad de los vocales y manifestó que salvo la figura de Salvador Romero al frente del Tribunal Supremo Electoral, el resto de los delegados departamentales no genera confianza porque nadie sabe la forma en que fueron seleccionados.

El otro error atribuido está en el hecho que Añez ingresa a la cancha electoral como candidata y presidenta, donde nadie garantiza si el trabajo que va a cumplir será en beneficio del partido o del país.

Considera que lo correcto hubiera sido terminar su mandato, entregar el poder a un gobierno constitucional, legítimo y democrático, “así ella hubiera pasado a la historia, mostrando que las mujeres son capaces de conducir al país en forma coherente con discurso y con ética”´.

Sin embargo cree que ha puesto en riesgo la democracia porque desde el momento que mezcla su mandato temporal con la campaña electoral, ya no será una autoridad transitoria sino una contendora electoral que “será golpeada y lo peor es que será una candidata en campaña utilizando el aparato estatal”.

Recordó que durante años se ha criticado el abuso de poder y resulta que ahora, una mujer entra a la misma lógica de lo que hacía Evo Morales, donde él era el candidato y los ministros sus jefes de campaña.

Advirtió que el otro efecto negativo se presentará a nivel internacional. Todos los dirigentes políticos de la oposición se han encargado de negar que en Bolivia hubo golpe de Estado y con la postulación ya no dirán que sacaron por antidemocrático a Evo Morales, sino que porque había interés político-partidario.

“Hago una reflexión sana, viendo todas las cosas que pasará adelante y veo que fue un grave error postular a la presidencia. Si decide entrar a la cancha electoral de forma ética, no tendría otra opción que renunciar. No estoy hablando en el marco legal, sino en la forma ética y nos dejará en manos del MAS para que retorne Evo Morales”, declaró.

Erbol / La Paz

