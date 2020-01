Un láser para detectar la posición de mosquitos durante la noche

En el CES 2020 hemos encontrado dispositivos de todo tipo, desde coches eléctricos hasta cajas inteligentes de arena para gatos, pero las novedades no paran, y ahora tenemos con nosotros al láser definitivo para encontrar al mosquito que no nos deja dormir.

Se trata de un dispositivo fabricado por la empresa Bizgo. Está compuesto de una cámara con un puntero láser que detecta la posición de los mosquitos en nuestra habitación y los apunta con un láser enviando también una notificación a nuestro móvil con la posición del mismo.

El objetivo está claro: si notamos el zumbido en nuestro oído, encendemos la luz, verificamos su posición y vamos a por él. El láser de Bizgo no lo mata, pero si sabemos dónde está tenemos más posibilidades de acabar con él.

Utiliza inteligencia artificial para determinar su posición de una manera relativamente exacta, siempre y cuando se encuentre en un rango de unos 8 metros como máximo.

En su web presentan el sistema con vídeos y ofrecen ya el enlace de reserva: es posible hacer una reserva por 9 dólares, aunque es importante saber que aún no está en el mercado, y no hay fecha prevista de lanzamiento.

El motivo por el que aún no es capaz de matar al mosquito con el mismo láser es obvio: la potencia necesaria podría ser peligrosa para el ser humano, y la precisión aún no es exacta, de momento solo hace una circunferencia mostrando la posición estimada, no lo apunta exactamente.

Por lo visto están trabajando en la creación de drones que busquen el insecto y los eliminen de forma autónoma, algo que sí sería mucho más práctico.

Fuente: https://wwwhatsnew.com