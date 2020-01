Wilstermann confirma la contratación del exBoca Marco Torsiglieri

El club aviador anunció la llegada del defensor argentino para la temporada 2020

El exBoca Juniors Marco Torsiglieri es el nuevo refuerzo de Wilstermann para encarar el torneo Apertura 2020 y la Copa Libertadores (Bolivia 2), así lo confirmó el club este domingo, a través de sus redes sociales. Se suma a las contrataciones de Jaime Arrascaita (ex Real Potosí), Willian Álvarez (ex Auora) y Paúl Arano (ex Blooming).

“Oficialmente le damos la bienvenida a Marco Torsiglieri, el defensor central argentino llegó a un acuerdo con la institución y vestirá de rojo. La jerarquía y experiencia que aportará a nuestro equipo será importantísima para alcanzar los objetivos que tenemos”, escribió la institución aviadora.

Torsiglieri, de 32 años, debutó en Vélez Sarsfield de su país y militó en otros clubes como Talleres, Rosario Central, Racing Club, Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata, en este último militó la temporada pasada y estuvo bajo el mando de Diego Armando Maradona. Mientras que en el exterior jugó en el Sporting de Lisboa (Portugal), Metalist Járkov (Ucrania), Almería (España) y Monarcas Morelia (México).

Altas

Jaime Arrascaita (ex Real Potosí), Willian Álvarez (ex Auora), Paúl Arano (ex Blooming), Marco Torsiglieri (argentino)

Bajas

Nilson dos Santos (brasileño), Fernando Saucedo