Evo: «Me dijeron que no hable de la situación de Argentina, pero yo hablo solo de mi país»

La Paz, 3 de febrero (ANF).– Autoridades nacionales y líderes políticos cuestionaron las posiciones y opiniones de carácter político que lleva adelante el ex presidente Evo Morales, quien desde Argentina en su calidad de refugiado ha anunciado su intención de postular a un escaño en las próximas elecciones generales de Bolivia. Sin embargo, él asegura que puede hablar de su país sin que esto perjudique al gobierno argentino.

En una entrevista con el diario argentino La Nación en los pasados días, tras la consulta de que si Morales no cree que “¿perjudican al gobierno argentino sus declaraciones políticas desde Buenos Aires?”, éste respondió que“lo que a mí me dijeron es que como refugiado yo no puedo hacer comentarios políticos sobre la situación de la Argentina. Pero yo hablo de mi país, no de la Argentina. Por eso todas mis actividades y declaraciones son acordes con mi estatus de refugiado.

Día a día, Morales desde Buenos Aires lleva adelante un trabajo continuo de difusión de opiniones acerca de la actual coyuntura en Bolivia, relacionada fundamentalmente al gobierno transitorio y los procesos para la consolidación de las elecciones generales tras haberse anulado las del 20 de octubre por un fraude que justamente favoreció al partido que lidera el exmandatario hoy refugiado en el país vecino.

Ya en diciembre la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, manifestó que se iba a consultar si está permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país del que se exiliaron.

Sin embargo, esferas del Gobierno argentino aseguraron que Morales tenía el permiso de hacer estos comentarios de orden políticos, aunque tras una declaración de organizar “milicias” en el país iguales a las de Venezuela y que generó la indignación y repudio de michos sectores, Morales se retractó un par de días después.