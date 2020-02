Alejandro Saavedra, principal acusado del caso La Manada, salió de Palmasola

Ariel Melgar Cabrera / Santa Cruz

Alejandro Saavedra Saavedra, el principal acusado del caso La Manada, logró salir del penal de Palmasola, tras lograr una determinación judicial emanada de la Penal Tercera de Santa Cruz, el pasado 30 de enero.

Según información obtenida por EL DEBER, Saavedra dejó la cárcel la semana pasada, luego de permanecer detenido más de un año sindicado por los delitos de violación agravada y lesiones graves y gravísimas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fue la Sala Penal Tercera que levantó la detención preventiva en Palmasola del acusado y le dio medidas sustitutivas para que se pueda defender en libertad. Solo le pidió una fianza de Bs 30.000.

Sobre el tema, la abogada defensora de la víctima Jessica Echeverría responsabilizó al vocal Walter Pérez por beneficiar a Saavedra para devolverle un favor que, supuestamente, le hizo el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, quien también fue abogado del principal acusado.

“Cuando Jerjes fue Ministro de la Presidencia uso su poder para que algunos sean puestos como vocales y esto al parecer es una devolución de Favores”, comentó la jurista.

Echeverría dijo que existe la posibilidad de que el principal acusado del caso La Manada huya del país, debido a que existen pruebas contundentes que demuestran su culpabilidad en el caso. Asimismo, pidió al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía iniciar un proceso en contra del vocal Pérez, por actuar de manera irregular.

Desconoce que su defendido esté libre

Consultado por esta casa periodística, el abogado de Saavedra, Joadel Bravo, dijo desconocer la salida de su defendido del penal de Palmasola y, además, descartó que este se fugue del país.

“No sé si ha salido de la cárcel, en estos momentos me encuentro de viaje (…) No existe prueba de que él (Saavedra) vaya huir del país, cuando salga se va defender en libertad, que es un derecho, y cumplirá con su arresto domiciliario”, señaló.

Saavedra junto a otros cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, son investigados por la presunta violación grupal a una joven de 18 años, ocurrida el 15 de diciembre de 2018 en el motel Deluxe de Santa Cruz.

Fuente: El Deber