Añez dice que se arriesgó al asumir el gobierno y lamentó que solo la hayan utilizado

La presidenta transitoria Jeanine Añez, hoy durante el encuentro “Encuentro por la unidad” convocado por los miembros del Comité Cívico Por Santa Cruz, señaló que se arriesgó al asumir el gobierno transitorio en medio de un escenario de violencia, pero la utilizaron.

«Todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho con el convencimiento de que lo hacemos por la patria, de buena fe, aquí no hay ningún interés, aquí hasta me ofenden cuando dicen ´terceros la están empujando´, como si yo no tuviera criterio propio ( ). Considero que es irrespetuoso que me hayan utilizado solamente para que yo esté exponiéndome», dijo la Presidenta.

La molestia de la mandataria surgió a raíz de las críticas de cívicos y líderes políticos a la candidatura de Añez a la presidencia y los pedidos de que dé un paso al costado en busca de la conformación de un bloque único que enfrente al MAS el próximo 3 de mayo.

Añez explicó que expuso su integridad al asumir el mandato transitorio, cuando no se sabía en qué derivarían las protestas registradas en el país, «probablemente no nos hubiera salido bien», remarcó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«A lo mejor ni siquiera estaban convencidos de que nos iba a salir bien, no sabíamos cómo iba a salir todo este proceso de violencia, probablemente no nos hubiera salido bien, pero ahí la que más se exponía era mi persona y créanme que lo hice con mucho amor a la patria y es por eso que siento esta enorme responsabilidad de cuidar el proceso, ya que nunca vimos ningún tipo de convicciones para que haya una unidad», dijo.

La Presidenta defendió su candidatura y manifestó que las descalificaciones a su decisión, son una «falta de respeto».

Apunto a los líderes y les recordó que en su momento muchos de ellos le dijeron «que valiente´, pero valiente solo para eso», lamentó y enfatizó en que no es una novata en política, «créanme ustedes, que yo no soy ninguna novata en pelear contra el Movimiento Al Socialismo.

Fuente: paginasiete.bo