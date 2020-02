Aterriza con éxito en Barajas el avión en emergencia de Air Canada con 130 personas a bordo

Un avión de la compañía Air Canada, con 130 personas a bordo, ha realizado un aterrizaje de emergencia este lunes en el aeropuerto de Madrid, la capital española. Enaire, el gestor de navegación aérea en España, informó a primera hora de la tarde de que el Boeing 767 había registrado un problema técnico y debía volver a la pista de aterrizaje. En un primer momento estaba previsto que el avión pudiera tomar tierra alrededor de las 18 horas (local), aunque finalmente el aterrizaje se ha producido a las 19.09 horas.

El sindicato de pilotos Sepla comunicó a través de su perfil oficial de Twitter que el aparato había «perdido tres piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor», por lo que el motor izquierdo estaría sufriendo problemas, y la aeronave debía pasar tres horas quemando combustible con la finalidad de aligerar la carga para alcanzar el peso adecuado para realizar el aterrizaje con seguridad.

Un caza F-18 del Ejército español ha acompañado durante la parte final del vuelo a la aeronave para observar los daños desde fuera, como parte de un procedimiento habitual en este tipo de casos.

De hecho, uno de los pasajeros del avión con problemas técnicos ha compartido a través de Twitter una fotografía en la que se observaba a través de la ventanilla al avión militar a escasa distancia.

