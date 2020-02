Chi descarta su renuncia a la candidatura, pese a pugna con FPV

El candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, negó la posibilidad de renunciar a su candidatura o de ser inhabilitado, contrariamente a lo que planteó la dirigencia del partido.

«No existe forma de inhabilitación, porque todos mis documentos los he presentado al TSE. Solo podría darse en caso de enfermedad grave o muerte. No hubo faltas graves», dijo Chi en una entrevista en el programa Asuntos Centrales.

«Estamos doblemente fortalecidos y nuestra gente está mucha más unida que antes, además están saliendo a protestar en contra. Incluso dentro del FPV hay gente que no está de acuerdo, estamos resucitando la sigla, ellos deberían estar agradecidos. Esto es algo de gente inexperta», reprochó el candidato después que la dirigencia del FPV le pidió su renuncia.

En una entrevista anterior, en este mismo programa, el representante del partido Israel Rodríguez advirtió a Chi que tiene 48 horas para pedir disculpas y para que renuncie por lo que solo podría seguir participando en la campaña como invitado, pero no como candidato. De lo contrario, advirtió Rodríguez, impugnarán su candidatura para buscar su inhabilitación.

La ruptura entre el FPV se dio poco después que este anunció que el candidato a la vicepresidencia sería el exfiscal de Distrito, Jaime Soliz, con lo cual Chi se mostró en desacuerdo y, por el contrario, expresó su pleno respaldo para que Leopoldo Chui sea su compañero de fórmula.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Soliz había declarado que cuando fue Fiscal de Distrito llevó adelante un proceso legal en contra Chi, por lo que considera que esa sería la causa de su rechazo. Consultado al respecto, Chi dijo: «Para comenzar digo ¿quién es él para censurar a la persona? ¿Entonces yo empiezo a contar los antecedentes de él? Yo puedo decir que él ha sido el fiscal más corrupto de Santa Cruz y ¿quiere que traiga a todos testigos? Puedo decir que él me va a restar más que empujar, pero no voy a decir este tipo de palabras que no contribuyen (…) Yo estoy exigiendo que el convenio (con FPV) sea respetado, no es nomás escribir y después romper en público. No podemos jugar con los hermanos campesinos, con el pueblo boliviano, con los cristianos».

Chi Hyun aclaró que no se hizo un contrato con FPV, sino un pacto. «Yo respeto el convenio que se hizo. Hicimos un pacto donde participamos tres personas que formamos el Comité Político unido sobre todo para gestionar la vicepresidencia. Un convenio notariado y firmado. Nosotros aportamos con tres personas y ellos con tres, allí se tenía que decidir la vicepresidencia», explicó.

Con relación a las denuncias de cobros por candidatura que él habría hecho, el candidato a la presidencia negó esa posibilidad. «Si alguien hizo denuncia en Sucre (de cobros por candidaturas), que me diga de frente quién es», dijo Chi al señalar que estas denuncias solo son «chismes».

Finalmente calificó de «acoso político» las declaraciones del representante del FPV, por lo que insistirá en que el Comité Político defina el nombre del candidato a vicepresidente, como se había acordado.

Fuente: Asuntos Centrales