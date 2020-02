Cívicos cruceños llegarán a La Paz para evitar la habilitación de Evo Morales

lunes, 10 de febrero de 2020 · 18:38

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo aseguró que en las siguientes horas llegará a La Paz con una comitiva para entrevistarse con miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar que sea inhabilitado el exmandatario Evo Morales, de no ser así continuarán con sus medidas de presión, las cuales están en cuarto intermedio.

“Estamos en un estado de emergencia, en un estado de alerta, es más, mañana estamos viajando a La Paz para entrevistarnos con la Corte Electoral (Tribunal) porque tenemos que evitar que esta frágil democracia este en vilo, para volver a tener al ´tirano´ en nuestro país sin responder todos los delitos que cometió contra el pueblo boliviano”, dijo Calvo.

Sobre la observación a Morales emitida por parte del TSE para su habilitación como senador por el Movimiento Al Socialismo, el líder de los cívicos dijo que “esta observado, pero nosotros queremos tener la seguridad de que es un candidato que no va a volver acá, no corresponde, él tiene que venir a responder a la Justicia boliviana”.

Sobre la llegada a La Paz, aseguró que es para reunirse con los vocales y “exponer» su punto, «que es que no estamos de acuerdo de que este señor se presente a las elecciones, tiene muchas deudas con el pueblo boliviano y mientras él no venga y pague sus deudas con la Justicia, no permitiremos esto”.