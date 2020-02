Clínicas que realizan hemodiálisis piden pago por parte del Estado

Santa Cruz.- Las clínicas de nefrología en todo el país piden el pago de 48 millones de bolivianos al Ministerio de Salud, por los servicios prestados a pacientes asegurados con el Sistema Único de Salud.

Fuente: ATB

Servicios de hemodiálisis corren riesgo de suspenderse

Once centro de hemodiálisis de Santa Cruz exigen al Gobierno el pago de un convenio por sus servicios prestados a pacientes, deuda que deben del mes de septiembre del 2019. Indican que no tienen para pagar ni comprar insumos a sus proveedores.

Los centros de hemodiálisis a la cabeza del doctor Ernesto Vizcarra quien es presidente de la Sociedad Cruceña de Nefrología, anunció ayer medidas contra el Ministerio de Salud por incumplimiento de pago por más de cuatro meses con los centros que tiene convenio interinstitucional.

“Los centros que tienen convenio con el Ministerio de Salud están sin su pago desde de septiembre del 2019 y nadie hasta el momento les da una respuesta y por ello, estamos preocupados, porque ya no hay como solventar para pagar a las empresas que suministran los insumos para la realización de cada de hemodiálisis”, contó.

Dijo que en Santa Cruz son alrededor de 7.000 pacientes que dependen del mantenimiento sustitutivo mediante la diálisis, en tal sentido que si los centros no reciben el pago por sus servicios ellos no podrán seguir atendiendo a sus pacientes.

Cabe aclarar que un paciente dializa de entre tres y cuatro horas, tres veces a la semana, de tal modo que día que no dialice la vida de la personas corre el peligro de muerte.

Por tanto, la preocupación de los centros es que nadie les dá una respuesta y sus insumos se están acabando y por ende ya no les quieren proveer porque ellos no cuentan con el presupuesto para seguir comprando.

“Los dueños de centros que tenemos convenios con el Misterio de Salud, entendemos que ha habido percances por cuestiones políticas, pero que ya debe solucionarse y dar la preferencia a la salud y así saldar las cuentas”, reiteró Vizcarra.

Manifestó que ya han enviado una carta al Ministerio de Salud, pero que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta, donde diga que en tal fecha se les vaya a saldar las cuentas. Pidió que por lo menos hasta diciembre les paguen y de esa manera ellos pagar a sus proveedores de dicho insumos.

Por otro lado, Dora Luz de Dávila, presidenta de la Fundación de Damas Voluntarias de Santa Cruz (DAVOSAN), recordó que ellas formaron parte de la creación de un centro de hemodiálisis con mucho sacrificio y esfuerzo.

Sin embargo, así como los once centros que están en Santa Cruz, se sorprenden que desde hace cuatro meses tampoco los empleados y proveedores están sin su paga.

De tal modo, que señaló que han recibido una carta por parte de los trabajadores del centro ya que ellos necesitan que les sean pagados sus sueldo, para poder mantener a sus familias.

“Nosotros no queremos que la vida de los pacientes corran peligro, y es por eso que hacemos sacrificios sobrehumanos para poder comprar los insumos filtros, sueros”, comentó de Dávila.

“Acaso no tienen pena de ver a toda esa gente que está enferma y minusválidas que pueden morir pasado mañana, porque no se dializa tres veces por semana por tres horas al día, cuestionó. No queremos cerrar los centros, y exigimos al Ministerio de Salud y Finanzas que nos desembolsen, pero que no nos vayan a dar un mes para de poco a los empleados”, agregó la presidenta de Davosan.

Fuente: El Mundo