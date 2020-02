Con reveladores audios coroneles denuncian al Alto Mando del régimen Morales

La demanda es contra el Alto Mando de Yury Calderón por terrorismo. Revelan que se pudieron evitar las muertes en Montero, pero no dieron orden para actuar. Por supuesto mandato de Evo daban paso a mineros con dinamita y reprimían a civiles

Guider Arancibia Guillen

Con el rótulo de “Solo Dios dura para siempre”, integrantes del Estado Mayor de la Policía que se consideran íntegros en su lucha por el pleno Estado de Derecho, presentaron ante la Fiscalía denuncia contra el Alto Mando policial del Gobierno de Evo Morales, los generales Yury Vladimir Calderón, Jhony Donato Coronel Ayala y otros por delitos de terrorismo, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y otros.

La demanda lleva la firma del jefe nacional de la Interpol, Cnel. Jorge Campos López, los coroneles Johny Tapia Vargas, José Luis Pereira Loza, Jaime Zurita Murillo y otros. Está justificada con pruebas documentales, periciales y audios de reuniones consideradas “de vida o muerte” tras las elecciones fraudulentas y durante los 21 días de paro histórico de la protesta ciudadana.

Las reuniones del Alto Mando con el Estado Mayor fueron el 27 de octubre y el 1 de noviembre en el Comando General de la avenida 20 de Octubre de La Paz. Los audios a los que accedió EL DEBER revelan tensas intervenciones de los coroneles a sus generales que obedecían a Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera.

El tiempo apremiaba



El 1 de noviembre de 2019 los coroneles del Estado Mayor estuvieron frente al subcomandante, general Jhony Donato Coronel Ayala. Un coronel le reclama por supuesta explotación a los camaradas, parcialización y protección a los grupos civiles de choque de los movimientos sociales del MAS, haciendo creer que la gente que acataba el paro cívico era violenta.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El coronel Jorge Campos señala: “Mi general, es una pena que cosas tan importantes y urgentes indique usted que se las va a tratar en otra oportunidad cuando no tenemos tiempo, porque los acontecimientos están caldeándose. Voy a recordarle que están minimizando los hechos que están aconteciendo. Nos dijeron que nosotros estábamos fuera de la realidad. Resposabilizo a todos los que están a la cabeza, porque están obedeciendo a ciegas lo que el presidente y el vicepresidente dicen; que todo está tranquilo, que no pasará nada y la realidad es otra mi general. Nosotros tenemos la obligación de asesorar al Alto Mando, informándole de lo que está aconteciendo”, justifica.

Mineros con dinamita



El general Jhony Coronel le exhorta a que hable bien, se molesta y pretende callar al coronel. “Mi general exijo respeto, déjeme hablar. Yo exijo respeto, usted es servidor público igual que nosotros, todo el tiempo nos falta el respeto ¿porqué no contesta los partes?, no se sienta ofendido. Le voy a preguntar, ¿por qué usted no ordena detener a los mineros con dinamitas siendo que está prohibido por ley?. Conteste mi general”.

Evo ordenó abrir la calle



Otro coronel encara al general y le dice: “estamos siendo manipulados mi general, al Gobierno de Morales no le interesa la vida de nadie. Ellos dicen que los violentos son la sociedad civil organizada en las calles y es mentira. Queremos pasar a la historia en las páginas doradas no en las páginas negras”. Otro militar expresa que los afines al MAS llegaban a La Paz y a otras ciudades procedentes de Chapare y de las minas a provocar. “Estábamos en La Paz y gente salió de la Casa Militar y dijeron que por orden del presidente Morales abran el paso a grupos violentos y a mineros que estaban a dinamitazos”, sostuvo.

SE PUDIERON EVITAR LAS DOS MUERTES EN MONTERO

Otro coronel le reclamó al general del Alto Mando que las muertes de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra en enfretamiento a mano de grupos violentos afines al MAS, el 30 de octubre de 2019 en Montero, pudieron evitarse.

Lamentablemente es parcializada la actitud del coronel Igor Echegaray, comandante de Santa Cruz. Con casi 200 hombres que movilizaron a Montero no dieron la orden para intervenir en Cofadena y actuaron después de las muertes”.

También en el audio, presentado a la Fiscalía, dicen que cuando Luis Fernando Camacho, arribó a La Paz llegaron más de 45 buses de Chapare a provocar violencia. Lo iban a matar si no actuábamos”, afirma.

Escucha acá parte del audio

Fuente: El Deber