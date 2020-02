¿Discriminación a Neymar?: la fuerte discusión que tuvo el brasileño con un árbitro que lo mandó a estudiar francés

Si bien el diálogo entre ellos no se dio a conocer, la tensa discusión llevó a que el árbitro amoneste al delantero por elevar el tono de voz y gesticular. Como las cámaras no se apagaron en el entretiempo, las imágenes reflejaron cómo el brasileño le decía a la autoridad que “no lo podía amonestar por jugar al fútbol”. Los reiterados argumentos del virtuoso atacante fueron callados por el colegiado cuando éste envió al jugador a estudiar su idioma. “Habla en francés”, le respondió constantemente antes de que los protagonistas se vayan al descanso.