Doria Medina: «Lo óptimo para el país es que las elecciones se resuelvan en primera vuelta»

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos también expresó su satisfacción por la absolución de los acusados en el caso de supuesto Terrorismo y dijo que hay muchos otros procesos «falsos» que deben acabarse.

A solo cinco días de haberse anunciado su candidatura a la vicepresidencia por la alianza Juntos, el empresario Samuel Doria Medina asegura que «todo ha sido muy rápido» y que ahora se está dedicando a organización de la campaña y a compatibilizar las diferentes propuestas entre los cinco partidos que son parte de la alianza.

El candidato que acompaña a Jeanine Áñez, quien postula a la presidencia, consideró que lo mejor para el país es que no se llegue a la segunda vuelta, aunque reconoce que todavía «hay el riesgo» de que el MAS vuelva al poder ante la falta de unidad.

Con relación a la absolución de los acusados en el caso de supuesto Terrorismo, Doria Medina expresó su satisfacción y adelantó que como ese todavía hay «muchos otros procesos falsos que solo han sido para reprimir políticamente» y que deberán acabarse.

¿Por qué ha decidido ir como candidato a la Vicepresidencia?

Todos hablan de unidad y nadie quiere ceder, entonces para mí la unidad es fundamental para que se pueda tener un Gobierno con amplio apoyo y no vuelva el anterior Gobierno, pero si seguimos sin poder unirnos hay el riesgo que vuelvan. Entonces yo he cedido, porque si nadie quiere ceder y todos quieren mantener sus candidaturas, creo que había que dar un paso al costado para dar una señal de la importancia de la unidad.

¿La alianza Juntos ha tenido algún acercamiento con Carlos Mesa? ¿Hay coincidencias?

No, no he tenido ninguna conversación con Mesa, el sábado estuvimos en el Comité pro Santa Cruz y ahí hemos podido comentar, pero no se pudo avanzar porque nadie más quiere ceder.

¿Van a buscar a Tuto o a otros candidatos para seguir trabajando sobre esa idea de la unidad?

El sábado se acordó que el 3 de abril se tendrá una nueva reunión para poder ver, una vez que la población haya escuchado propuestas y haya tomado decisiones sobre a quién va a apoyar, ahí se podrá avanzar sobre la unidad.

En el caso de las listas del MAS hay candidatos que están siendo procesados, incluso hay una candidata detenida. ¿Qué opina?

El Tribunal Supremo Electoral es el que tendrá que analizar las listas y dar un criterio, para que solamente se mantengan como candidatos los que cumplan con los requisitos legales.

En el caso puntual de Evo Morales ¿debe estar o no en la lista?

El artículo 149 de la Constitución Política del Estado es muy claro, establece que para ser candidato uno tiene que vivir en el país o en el departamento por el cual quiere ser candidato, requisito que puso justamente la gente del MAS para perjudicar a otros candidatos, entonces será el TSE el que analice, considere ese artículo y dé un criterio.

Con relación a la candidatura de Mario Cossío, hay quienes creen que si el TSE da luz verde a su caso, esto sentaría un precedente que puede beneficiar a Evo Morales. ¿Qué opina?

Por eso, el TSE tiene que analizar y, obviamente, lo que decida se aplicará a todos. No puede ser una disposición para unos y otra para otros. Entonces, lo que decida el TSE en los próximos días, seguramente determinará una conducta general.

¿Cree usted que habrá segunda vuelta, existe esa posibilidad?

La Constitución y las leyes establecen que si un candidato no supera el 50%, o no supera un 40% con una diferencia de al menos el 10% con relación al que le sigue se va a una segunda vuelta entre los dos que tienen la mayor votación. Yo considero que lo óptimo para el país es que se dirima, que se resuelva en primera vuelta. Tengo la esperanza de que la población vea, analice los candidatos y una vez que haya escuchado, decida y se pueda resolver en primera vuelta, eso sería lo óptimo país y esperamos que así sea.

¿Cual cree que es el peso del MAS en el escenario electoral?

De acuerdo a varias encuestas se conoce que ese partido tiene alrededor del 25%, entonces supongamos que pueda llegar hasta el 30%, hay un 70% que no está con ese partido, que no va a votar, que no quiere que el futuro se parezca al pasado y, por lo tanto, lo importante es que la población que ahora tiene en sus manos la posibilidad de definir un proceso de unidad, se incline con mucha claridad sobre una candidata o candidato, de manera que no haya dispersión.

La presidenta y ahora candidata Jeanine Áñez ha garantizado la estabilidad económica en el país, en el foro organizado por Cainco. ¿Qué cree que será clave para lograr eso?

Está absolutamente claro que la presidenta Jeanine Áñez ha logrado pacificar el país, ha hecho un buen equipo para que funcione el aparato estatal y que la población ve que las actividades se han normalizado, Ella misma lo ha dicho que estamos en un binomio para que yo pueda aportar con la experiencia que tengo para responder a la demanda de la población sobre estabilidad económica y crecimiento.

¿Cuáles serían las primeras medidas que usted tomaría si fuese vicepresidente?

Considero que lo más importante es no seguir con el despilfarro que hubo en el anterior Gobierno, ya no hay que comprar más aviones, autos, palacios, ya no es necesario seguir haciendo canchas de fútbol, estadios, ahora hay que utilizar el dinero con racionalidad, habrá que destinar más dinero a salud, ya no hay que gastar cientos de millones de dólares en publicidad como se hacía. Si se racionaliza el presupuesto y se gasta en lo que es importante, ya se da un paso hacia adelante.

Y segundo, está el tema de fomentar las exportaciones del país para que nuestras reservas puedan crecer y dar tranquilidad, respecto a la estabilidad monetaria.

¿Qué le parece la absolución a los acusados en el caso de supuesto Terrorismo?

Creo que todos los bolivianos vemos con tranquilidad, con satisfacción que, finalmente, se haya acabado ese infierno de 11 años para tantos compatriotas y está claro que es parte de la pacificación del país acabar con esos procesos que eran falsos para perseguir a la gente y silenciar, en este caso, a los cruceños.

Entonces, realmente toda mi solidaridad con las personas que han pasado tanto tiempo perseguidos, encarcelados, ayer se acabó su infierno. Así hay todavía muchos casos de esos falsos juicios, de procesos que solo eran para reprimir políticamente y que tendrán que acabarse para que pueda haber paz en nuestro país.

