El club San José «está en terapia intensiva», debe $us 3 millones

San José, ¿la crónica de una muerte anunciada? El presidente del club Ángel Pontejo dice que no. «Nuestra deuda se aproxima a los tres millones de dólares», reveló y precisó que el cuadro santo «está en terapia intensiva» por compromisos económicos con jugadores, directores técnicos y hasta dirigentes.

Pontejo es consciente que si el Santo no paga sus deudas, habrá sellado su defunción. La FIFA aún no se pronunció. «No nos llegó ninguna notificación formal de la FIFA que diga que tenemos que pagar hasta el 15 de febrero o nos desafiliarán. En la federación también nos informaron que no hay nada», resaltó el dirigente orureño.

Héctor Montes, coordinador de la Federación Boliviana de Fútbol, explicó que «no existe ninguna notificación de la FIFA en contra de San José. Se deben seguir ciertos pasos, como la advertencia, la quita de puntos y luego las medidas extremas».

Según Montes, San José debe ver como temas urgentes las deudas al técnico peruano Julio César Uribe, a quien se debe 190 mil dólares, y a los futbolistas Nahuel Quiroga (130 mil dólares) y Javier Sanguinetti (120 mil dólares).

«La única forma de salvar al club es hacer plan de pagos porque no podremos conseguir el monto total. Es imposible», adelantó Pontejo.

Los otros acreedores son: Carlos Saucedo (220 mil dólares), Marco Barrera (120 mil), Carlos Lampe, el club Huachipato de Chile (1,2 millones de dólares) y el expresidente del club Wilson Martínez (70.000 dólares).

«Tendremos que hacer documentos de pagarés cada mes, de pagar la totalidad de la deuda no hay ni habrá. Esto es para largo tiempo», advirtió el titular del Santo.

¿Cómo salvar a San José?

La FBF manifestó su preocupación por la situación del club orureño. Está dispuesta a colaborar. “El martes o miércoles viajaré con un auditor y abogado a Oruro para intentar colaborar”, informó Montes, de la federación.

«Todos somos responsables de la muerte o la salvación»

Para mañana se anunció una reunión de los socios del club. «Ahí veremos realmente qué pasará con San José, que está en terapia intensiva, le estamos dando oxígeno por todo lado. Pedimos a la ciudadanía que salve al club. Todos tenemos que ser responsables de su muerte o de su salvación».

