El efímero marido de Pamela Anderson asegura que la actriz se casó con él para pagar sus deudas

El productor Jon Peters, cuyo matrimonio con la intérprete duró solo 12 días, cuenta que en este tiempo le abonó más de 180.000 euros en facturas y renovó su armario

El efímero marido de Pamela Anderson, el productor Jon Peters, cuyo matrimonio con la actriz duró solo 12 días, no ha tardado en responder a las acusaciones de la ex vigilante de la playa sobre su supuesta faceta de controlador y ha contraatacado asegurando que la actriz se casó con él solo para pagar sus deudas. «Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares (más de 180.000 euros) en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto», ha contado el productor a la revista Page Six, a lo que ha añadido que con su dinero la actriz renovó también su armario.

Durante la entrevista, Peters ha desmentido todo lo que se ha dicho hasta ahora de su breve matrimonio. El productor y la actriz se casaron el pasado 20 de enero y a principios de febrero ella anunció la separación. Según fuentes cercanas a la intérprete, la relación se acabó porque él era un manipulador. Algo que él niega y revela que él mismo fue quien le solicitó el divorcio a través de un mensaje de texto. «Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla», cuenta y aporta una copia de dicho mensaje al portal estadounidense. El productor también desmiente que fuera él quien pidiera la mano de Pamela Anderson pues, dice, él estaba saliendo con otra mujer cuando la actriz le propuso comenzar una relación. «No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse fue una especie de sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido ya con otra persona y esta mujer se iba a mudar conmigo».

«Pensé que construir un imperio juntos sería divertido, pero estaba equivocado», añade. Peters le dijo a Anderson que mantener su relación supondría estar viajando constantemente entre Estados Unidos y Canadá, de donde es la actriz, para poder ver a sus hijos: «No me gusta viajar. Lo siento». Insiste en que sus hijos son muy importantes para él y que están por encima de su relación con Anderson: «He construido un imperio financiero durante los últimos 50 años que he dejado a mis hijos. Es algo que es muy privado y personal para mí». Pese a la situación actual, el productor no descarta seguir trabajando con la actriz en la película Private Dancer que están preparando y así se lo hizo saber en el mismo mensaje: «Puedo seguir queriéndote dándote una nueva carrera».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El hecho de tener abogados revisando constantemente sus finanzas y asumir las deudas de la actriz agobió al productor y decidió zanjar su matrimonio. Algo muy diferente de lo que dijeron la semana pasada personas del entorno de Anderson, que acusaban a su exmarido de ser un controlador. «La recibí en mi vida con los brazos abiertos y con amor, ya que he cuidado de ella durante muchos años», responde Peters ante las críticas. La pareja, que ya había mantenido un primer noviazgo hace 30 años, se reencontró hace apenas unos meses, aunque él no había olvidado a la actriz en todo este tiempo, según reconoció el propio productor a Teh Hollywood Reporter: «Tenía 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos».

Pamela Anderson anunció a principios de este mes su separación a través de un comunicado a este último portal. Después de solo 12 días de matrimonio, la pareja decidía tomarse un tiempo. Una fuente cercana a la pareja explicó a la misma publicación que, en realidad, nunca llegaron a presentar la documentación que les acreditaba como matrimonio a pesar de la celebración en Malibú a la que asistieron los hijos de Pamela Anderson y las hijas de Jon Peters. “Me conmovió la cálida acogida de mi unión con Jon. La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad”, escribió la actriz en el comunicado de la separación del que ha sido su quinto marido.