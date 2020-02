El Gobierno está dispuesto a otorgarle el DNI argentino a Evo Morales

lunes, 17 de febrero de 2020 · 19:38

El ex presidente de Bolivia regresó anoche a la Argentina, luego de un viaje a Cuba por motivos de salud, para continuar su estadía en Buenos Aires bajo el estado de “refugiado político” y en el Gobierno admitieron que una vez que concluya su trámite de residencia en el país se le otorgará un DNI argentino.

Morales había viajado a Cuba el 10 de febrero pasado por razones de salud que nunca especificó y fue atendido en hospital militar donde estuvieron en su momento los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro. Anoche regresó a la Argentina desde donde seguirá de cerca la planificación de la campaña electoral de Bolivia de cara a los comicios del 3 de mayo.

En adelante, el ex presidente de Bolivia, que renunció a la presidencia el 10 de noviembre pasado tras un informe de la OEA que advirtió de graves irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre, continuará con los trámites que realiza en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Esta comisión se encuentra abocada a expedirse en lo inmediato sobre el pedido de refugiado de Morales.

No obstante, desde la Casa Rosada dijeron a Infobae que “existen amplias posibilidades de que la CONARE se expida a favor del refugio político de Morales por lo que estaría en condiciones de iniciar su trámite de residencia en el país, y por lo tanto de obtener el DNI argentino”.

En este sentido, las fuentes oficiales consultadas detallaron que una vez que cualquier persona peticionante de refugio lo obtiene, queda automáticamente inserta dentro de las previsiones del artículo 23, inciso K, de la ley de migraciones. Y así se destacó que “hay una decisión plena del Gobierno de otorgarle el DNI argentino” a Morales.

Morales mantuvo esta tarde reuniones con dirigentes departamentales y nacionales del MAS para la planificación de la campaña electoral de las elecciones del 3 de mayo.

“Quiero decirles que me siento muy bien de salud, todavía sigo en Cuba pero hoy (por ayer, domingo) es mi viaje de retorno hacia la República de Argentina y como teníamos previsto mañana todo el día estaremos en una reunión de planificación rumbo al 3 de mayo, confirmaron que vienen los nueve dirigentes departamentales, también los nacionales del Movimiento Al Socialismo y otros dirigentes”, dijo Evo Morales en una entrevista a la radio Kawsachun Coca del Trópico de Cochabamba.

Morales confirmó que el candidato a presidente del MAS Luis Arce Catacora se reunirá con Alberto Fernández, aunque no dio detalles del lugar y fecha de ese encuentro. También se especuló con una reunión entre el propio Morales y el presidente argentino pero hasta ahora desde la Casa Rosada no lo confirmaron.

Desde el Gobierno señalan que la relación entre Morales y Fernández es “muy buena”. Destacaron que en varias oportunidades hablaron por teléfono y negaron de plano que haya existido un pedido de la Casa Rosada para que el ex presidente de Bolivia se retire de la Argentina para no entorpecer las negociaciones con el FMI. “No hay nada más lejano y fantasioso que ese planteo”, dijo un funcionario del Gobierno cuando se especuló que Morales se había ido a Cuba para no regresar, cosa que quedó totalmente desechada anoche.

