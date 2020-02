«El karma siempre pone a todos en su lugar»: la respuesta del CEO de Badabun a dos meses del escándalo

“No entiendo por qué inventó eso, quizá le dio pena. Pero el karma se la cobró muy rápido. Juan quiso levantar su gira inventando esta polémica y no le funcionó. .. No puedo entender cómo alguien que vivió conmigo cuando no tenía dónde vivir, que jugaba con mi primera hija, que yo le regalé su primera cámara para que pudiera grabar videos, haya inventado algo así”, añadió Morales en el comunicado.