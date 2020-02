En Bolivia creen que el viaje de Evo a Cuba es una «excusa» para liberar a Alberto Fernández de las presiones contra su asilo

Si Evo se queda en La Habana estará claro, según la autoridad gubernamental boliviana, que lo que más quiere Argentina es que Morales se vaya del país. “Siempre habrá excusas como el tema médico para sobrellevar estas cosas incómodas. No deja de ser un problema que el ex presidente use como plataforma política a una nación como Argentina, que tiene problemas más grandes que atender que Evo Morales. Se ha buscado una excusa para salir ante la presión del gobierno”, expresó Coímbra.