En Palmasola “4 personas (enviadas por Otti) me pusieron 3 pistolas en la cara”: Zvonko cuenta una de las partes más duras del caso terrorismo

Zvonko Matkovic y Ronald Castedo, dos de los 39 involucrados estuvieron esta mañana en el programa Que Semana y relataron algunos de los episodios más duros que tuvieron que afrontar durante estos casi 11 años recluidos.

Me pusieron tres pistolas en la cara

Zvonko recuerda que la fase más dura que le tocó vivir fue la última etapa que pasó en la cárcel de Palmasola, contó que una noche, los seguidores de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias el Otti, invadieron su celda y con armas en mano lo amenazaron.

“La noche antes del asalto a Palmasola se entraron cuatro personas a mi cuarto y me pusieron tres pistolas en la cara y me dijeron que yo sería su escudo hasta que todo pase. El tiempo que estuve preso he visto a cuatro personas morir asesinadas en la cárcel”, confesó Zvonko.

Me dieron por muerto

Ronald Castedo recuerda el episodio que resultó con varias costillas rotas cuando los médicos lo resucitaron, y pese a las dolencias tuvo que ser trasladado hasta la ciudad de Yacuiba por tierra, en malas condiciones y cuando atravesaba un periodo de recuperación.

“Mis amigos llegaron a darle el pésame a mis familiares, pero acá estoy, soy uno de los que puede contar las fantasías de la vida”, dijo Castedo.

Heridas abiertas

Castedo declaró que tras pasar la etapa más dura que le tocó vivir, ahora afronta la vida sin odio y sin ni rencor contra nadie. Es consciente que no olvidará, y apuntó contra las personas que idearon este proceso que convirtieron su vida en ‘una pesadilla’.

“Debemos mostrar nuestra grandeza y saber perdonar, pero no olvidar y aquellas personas que idearon este caso y están sueltas tienen que cumplir una condena. Sacha Llorenti y Alfredo Rada inventaron cargos en mi contra, Luis Clavijo levantó listas de posibles candidatos para ser acusados, y el fiscal Sergio Céspedes, que no se escuden y sean convocados a declarar”, denunció Castedo.

Por su parte, Matkovic confesó que no guarda rencor contra nadie, pero no perdona a las personas que actuaron en su contra y coincide con Castedo en que la justicia debe investigar a las personas que ‘armaron el caso Terrorismo’.

“Nos reunimos con la presidenta Jeanine Áñez y nos pusimos a su disposición para prestar toda la información que requieran para que las personas que armaron este caso paguen”, señaló.

