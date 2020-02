Estafa en Cotas frenó inversión y comprometió imagen y gestión

La cooperativa perdió $us 10,3 millones, pero el escándalo originó la corrida de clientes. La operadora activó un plan de ahorro de $us 15 millones para este año y de $us 17 millones en 2021. Alista mejores de servicios.

Ernesto Estremadoiro

Un freno en las inversiones, la pérdida de credibilidad e incluso oportunidades de negocio, son las secuelas que dejó la millonaria estafa de $us 10,3 millones que sufrió la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) dentro del programa de beneficio al socio Cotas en Cuotas. El hecho también desnudó una serie de falencias en el manejo de la operadora, que fueron reconocidas por el actual presidente, Eduardo Moreno, que aseguró que se pudieron hacer mejor las cosas y anunció que se implementaron medidas para reducir costos en la telefónica, que aún es cuestionada a raíz de este escándalo.

El programa Cotas en Cuotas fue una iniciativa creada en el año 2011 que buscaba fidelizar a los socios de la operadora. El plan consistía en que los usuarios de los servicios podían adquirir equipos electrónicos como televisores, computadoras y otros artículos relacionados con los servicios que presta la cooperativa a crédito mediante una simple solicitud.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Pero exfuncionarios adulteraron solicitudes y desviaron los equipos pagados por Cotas al mercado informal, según la tesis que maneja el Ministerio Público. Las dudas en el programa comenzaron en agosto de 2018 cuando, al elaborar el presupuesto 2019, las cifras no cuadraban. Estas anormalidades se hicieron evidentes en diciembre de ese año.

En ese ambiente, en enero de 2019, el Consejo de Administración ordenó una auditoría que, en primera instancia, detectó un pago irregular de $us 7,7 millones y una deuda aun por pagar de $us 3,3 millones, totalizando más de $us 10 millones, pero que Cotas no reconoció al principio hasta que se llegó a una conciliación y el proveedor demostró que se habían solicitado todos los equipos requeridos por la cooperativa.

Daño institucional

El año pasado Cotas sufrió varios cambios. El escándalo tumbó a dos presidentes, hasta que Eduardo Moreno asumió las riendas de la cooperativa en el mes de julio.

Antes de él estuvieron Iván Uribe, que fue involucrado en el caso por el Ministerio Público, y Leonardo Suárez, que también fue investigado por un hecho similar al del programa Cotas en Cuotas. El primero está bajo arresto domiciliario y el segundo salió del país rumbo a Brasil, alegando acoso judicial.

En este contexto, Moreno admitió que recibió mal a la cooperativa. “La heredé mal (a Cotas). El resultado no era bueno, los resultados eran mejorables y ahora lo estamos mejorando. No estoy acusando a la anterior gestión de que lo hicieron mal porque no conozco el contexto que ellos atravesaron”, señaló.

Producto de esta crisis, Moreno sostuvo que al siguiente día de tomar posesión frenó todos los proyectos de expansión que tuvieron que ser reevaluados. Por ejemplo, se dejó de lado el plan de expansión de internet inalámbrico en las zonas rurales y se priorizó al programa de ampliación de la red de fibra óptica.

Luego de este proceso la cooperativa de telecomunicaciones solo pudo ejecutar hasta un 40% de los que tenía proyectado.

Incluso el impacto del hecho repercutió en la fuga de usuarios. Si bien desde Cotas no dieron un número estadístico sobre eso, su presidente aseguró que “los $us 10,3 millones no se comparan con la pérdida de clientes”.

“La guerra mediática fue peor. Ahora no le puedo decir porque los estados financieros saldrán en marzo”, apuntó. Sin embargo, dejó en claro que Cotas “no está en quiebra”.

“Está en una situación delicada. Se difundió información que no estaba contrastada. Y esto tuvo una afectación de mercado y generó mucha desconfianza”, dijo.

Explicó que en el periodo de crisis la cooperativa ejecutó un plan de ahorro de $us 10,7 millones.

Para este año se prevé ejecutar medidas de eficiencia que permitirán un ahorro de $us 15 millones. Ya en 2021 se tiene previsto otro ahorro de $us 17 millones.

Al plan de austeridad, según explicó el directivo, se sumará una agresiva campaña dentro del mercado para poder captar más socios flexibilizando los requisitos. Por ejemplo, los usuarios podrán afiliarse a Cotas, ya sea como socios por el servicio de TV Cable o Internet. Anteriormente, la cooperativa solo asociaba a usuarios que adquirían una línea fija de forma obligatoria.

“Si podemos ahorrar, podremos dar un mejor servicio. Estamos abriéndonos para que la gente sea socios ya sea por TV Cable e internet. Cotas entró en la guerra de precios. Ahora estamos dando más combazos”, dijo Moreno.

Recuperación de recursos

Después del millonario robo la recuperación del total de los recursos aún se hace esperar. Sin embargo, según un informe presentado por Cotas, durante el proceso de investigación se logró anotar los 35 inmuebles.

Estas propiedades son parte del patrimonio de algunas personas que fueron acusadas por el Ministerio Público, de ser parte de la millonaria estafa como el exdirector de marketing, Hubert Gil y Widen Vaca, propietario de la empresa proveedora del programa Media Market.

En la lista de implicados está el expresidente de Cotas Iván Uribe, que tiene arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, 21 personas son imputadas en el caso.

Dentro este proceso también se anotó 15 vehículos. Tanto los bienes y motorizados podrán ser monetizados una vez termine el proceso penal y se abra otro proceso civil para reparar los daños a Cotas.

Durante el escándalo por la estafa la prestadora de servicios activó tres pólizas de seguros que hizo que se recuperen Bs 3 millones.

A esta cifra se suman otros Bs 2,13 millones, que corresponden a fianzas que pagaron los implicados en el caso, que se encuentra en una cuenta judicial a favor de la telefónica. En total, solo en dinero, la cooperativa recuperó Bs 5,13 millones (unos $us 737, 068).

Gloria Calvimontes, presidenta del Comité de Defensa de los Socios, lamentó que no se haya podido recuperar una mayor cantidad de recursos y que varios de los acusados sigan el proceso en libertad.

La dirigente cuestionó que, hasta la fecha el caso no prospere y acusó al Ministerio Público de dilatar las investigaciones. A estas críticas se sumó el abogado de Cotas, Jaime Soliz, que sostuvo que la Fiscalía no activó ninguna acción que ayude a esclarecer el hecho. Es más, explicó que durante 10 meses se precintó el área de finanzas, lo que impidió a la cooperativa realizar una auditoría.

En noviembre de 2020 estas oficinas fueron desprecintadas lo que permitió que Cotas realice una auditoría externa en todo el programa desde su primer año de vigencia.

Como parte de este trabajo se revisarán el contrato a ocho proveedores que trabajaron con este plan.

IDIF hará peritaje

Fernando Mejía, fiscal que encabeza la comisión encargada del caso, señaló que la investigación continúa. Dentro del cronograma establecido por el Ministerio Público, se tiene previsto que un perito contable del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice un informe sobre el programa.

El fiscal admitió que varios imputados no están detenidos, pero esta situación jurídica puede cambiar una vez que culmine el juicio oral, que aún no tiene fecha.

Sobre los cuestionamientos, señaló que Cotas actuó de forma pasiva en este proceso.

Este caso dejó fisuras internas en Cotas, por ejemplo, el Consejo de Vigilancia de la cooperativa cuestiona el acuerdo al que llegó la administración de Cotas con la proveedora Daher, para el pago de $us 2,6 millones.

Sobre el tema, Moreno dijo que este rechazo se debe a la poca información que se tenía sobre el convenio y a la mala gestión de comunicación que hizo la cooperativa en este conflicto. Por último, dejó en claro que pronto se recibirá el resultado de la auditoría externa. Aseguró que, si la pericia determina que, si un exdirectivo causó algún daño a la cooperativa, él tendrá la obligación de perseguirlo con todo el rigor de la ley. “Si no incumpliría mi función”, finalizó.