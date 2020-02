Eva Copa dice que sus bases decidirán su futuro

Además la actual presidenta del Senado boliviano no descartó su presencia en las elecciones subnacionales.



Eva Copa presidenta del senado

La actual presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS) aseguró que sus bases serán las que decidan su futuro, ahora que no figura en las listas para la elección del próximo 3 de mayo, además la senadora no descartó su presencia en las elecciones subnacionales, pero aseguró que esto debe tener un consenso.

“Siempre fui muy respetuosa con mis bases, orgánicamente y serán ellos quienes decidan mi destino. Yo estoy feliz hasta el día de hoy y estoy conforme con lo que hice por la asamblea y por el país y será el país el que vaya a juzgar mi actuar”, dijo Copa.

Sobre su presencia en las elecciones de gobernador y alcalde que se realizará en esta gestión, la senadora dijo, “yo trabajaré con mis bases, con las que me llevaron a la senaduría y serán ellos quienes dispongan si es o no pertinente, que yo me presente en las subnacionales”.

Pero confirmó que si participará como partido en las elecciones que probablemente se realicen a fin de año, “nosotros nos presentaremos en las subnacionales, donde nos lleven estaremos apoyando a nuestras bases, nosotros nos prepararemos mejor para estas elecciones y serán las bases las que decidan a qué lugar debemos asistir”.

Copa tiene visiones diferentes dentro de su partido, el Movimiento Al Socialismo, ya que el ala radical del mismo no vio con buenos ojos su actuación durante los conflictos, mientras que otro grupo del expartido de gobierno destaca su participación para pacificar el país.

