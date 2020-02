Evo se reunirá con Arce Catacora y otros dirigentes

Nacional

domingo, 16 de febrero de 2020 · 17:23

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente, Evo Morales, confirmó que este domingo retornará a Argentina, luego de hacer un viaje por motivos médicos a Cuba y además contó que este lunes tendrá una reunión con dirigentes departamentales y nacionales del MAS para la planificación de la campaña electoral de cara a los comicios del 3 de mayo.

“Quiero decirles que siento muy bien de salud, todavía sigo en Cuba pero hoy (domingo) es mi viaje de retorno hacia la República de Argentina y como teníamos previsto mañana todo el día estaremos en una reunión de planificación rumbo al 3 de mayo, confirmaron que vienen los nueve dirigentes departamentales, también los nacionales del Movimiento Al Socialismo y otros dirigentes”, dijo Morales en una entrevista a la radio Kawsachun Coca del Trópico de Cochabamba.

Además confirmó la presencia del candidato presidencial en esta reunión a realizarse en la capital Argentina. “Estará el compañero candidato a presidente Luis Arce Catacora y luego tiene una reunión con el presidente de Argentina Alberto Fernández, será una reunión importante entre un candidato y un presidente”, dijo.

El exMandatario explicó sobre que será la reunión de este lunes. “El día de mañana desde las 8 estaremos reunidos para escuchar y que me escuchen, compartir experiencias de campaña y un tema importante que vamos a debatir es cómo trataremos el tema poselecciones del 3 de mayo, ¿cómo vamos a cuidar el voto del pueblo?, desde las mesas, circunscripciones, alguna propuesta hay que plantear, esperemos aprobarla y de esta manera estaremos preparados”.

Morales habló de la elección de candidatos tanto de diputados como de senadores y aseguró que él no intervino en esto, que fue decisión de los dirigentes del MAS.

“Ahora pasó el momento difícil que era la elección de candidatos a la Asamblea, con algunas dificultades pero terminó, quiero que sepan que no estaba bajo mi responsabilidad como presidente del MAS, ni como Jefe de campaña. Entiendo perfectamente que era difícil coordinar desde acá como elegir”, dijo Morales.

Y acotó, “en la última reunión en buenos aires dije que no iba a poder, aunque algunos dirigentes me pidieron que me haga cargo, era difícil, soy sincero, responsable y deje en manos de las distintas organizaciones sociales a la cabeza de los dirigentes departamentales”.

