Fiscalía investiga exautoridades de Gobierno por presunta orden de manipular actas electorales

La Fiscalía Departamental de La Paz inició un nuevo proceso penal en contra del ex presidente Evo M. A., el ex vicepresidente A.G.L., por delitos electorales y contra sus exministros, por los presuntos delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Uso Indebido de Bienes del Estado, las ex autoridades habrían ordenado a funcionarios del Viceministerio de Transparencia Institucional, dependiente del Ministerio de Justicia, manipular actas electorales en horarios inapropiados en esas dependencias institucionales.

El Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, explicó hoy que el proceso de investigación se desprende de las declaraciones de los ex funcionarios de esas carteras de Estado, donde señalan al ex ministro de Justicia, Héctor A.Z., y el viceministro de Transparencia Institucional, Diego J.G., de haberlos obligado a llenar actas electorales la noche de las elecciones generales del pasado 20 de octubre de 2019.

El trabajo encomendado se habría realizado en instalaciones del Viceministerio de Transparencia, ubicadas en la calle Capitán Ravelo de la ciudad de La Paz y de donde se colectó actas electorales en el marco del proceso de investigación contra la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.

“El ministerio Público ya está realizando las diligencias preliminares, se está procediendo a la correspondientes citaciones conforme establece el procedimiento. La investigación se inició en contra del ex presidente Evo M.A., el vicepresidente A.G.L., Héctor A.Z., Carlos R.B., y Juan R.Q. personas identificadas en la denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado”, dijo la autoridad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“El señor Carlos Mesa ha presentado una denuncia en contra de ex autoridades de Gobierno porque tendrían participación en el presunto fraude electoral que se investiga y en el cual han declarado ex funcionarios del Ministerio de Justicia de esa gestión involucrando a esas ex autoridades”. Agregó Cossio.

El Fiscal Departamental, agregó que los actos investigativos se realizarán en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados, además de seguir los procedimientos correspondientes para citar a las ex autoridades que se encuentran en el exterior, para ello, se ha de conformar una Comisión de Fiscales que se encargarán de llevar adelante el proceso investigativo.

Fuente: Prensa FGE