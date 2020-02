Incendio en el Hospital de Niños sería por un cortocircuito

El responsable del Sirmes lamenta que solo hagan un arreglo provisional.

eju.tv

Video: Unitel

Marcelo Terán, responsable del Sirmes, dio a conocer que el incendio en el Hospital de Niños se dio en la sala de esterilización y que no afectó al funcionamiento ni atención del hospital.

Sin embargo señaló que el arreglo que se hizo es provisional y lamenta que no vayan a hacer un nuevo cableado, además indicó que no hay daños en la infraestructura, sin embargo el aire acondicionado ya no funciona.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook