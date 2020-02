Laura Dern y Brad Pitt se llevan Premios Oscar como mejores actores de repartos

Después de un par de horas de ceremonia de los Oscars 2020, tenemos dos de los premios principales: el de Brad Pitt y el de Laura Dern como mejores actores de repartos. También sabemos que Klaus se ha quedado sin el Oscar a la mejor película de animación, que se lo ha llevado Toy story 4, y que no sabemos si nos convence mucho que no haya presentadores.

Respecto a las películas favoritas, este año hay unanimidad entre los analistas: la cosecha de los Oscars 2020 es de muy buena calidad. Por orden de nominaciones la que encabeza es Joker (con 11 candidaturas), le siguen 1917, El irlandés y Érase una vez… en Hollywood (con 10), Parásitos, Jojo Rabbit, Mujercitas e Historia de un matrimonio (con seis nominaciones) y Ford vs. Ferrari (con cuatro).

OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

La mejor actriz de reparto es, según los académicos, Laura Dern por Historia de un matrimonio.

MEDIO AMBIENTE Y DOCUMENTAL

Después del saludo de Greta Thunberg vía vídeo, el Oscar a mejor película documental ha sido para American factory, de Netflix y con el trabajo de Barack y Michelle Obama. El mejor corto documental es Learning to skateboard….

OSCAR AL DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Érase una vez en… Hollywood se lleva el Oscar, el segundo esta noche de la película de Quentin Tarantino. El Oscar de diseño de vestuario ha sido para Mujercitas.

JOJO RABBIT, MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Primer Oscar para la película del Hitler amigo imaginario. Mientras esperas el siguiente premio, puedes leer esta entrevista con Taika Waititi.

Mientras, en la sala de prensa, Brad Pitt: «Estoy muy disgustado con lo que ha pasado esta semana», en relación al ‘impeachment’ de esta semana. «Es algo que me tomo muy en serio», dice.

En la gala, The neighbour’s window se lleva el Oscar a mejor corto.

PRIMER OSCAR DE PARÁSITOS

La película coreana se lleva el Oscar a mejor guión original. El premio que todo el mundo creía que era para Quentin Tarantino por Érase una vez… en Hollywood.

Aplausos en la sala de prensa al primer Oscar de Parásitos, indica Scarpellini.

Luis Martínez recuerda que en Cannes Tarantino le quitó todo el protagonismo a Bong Joon ho. Las dos peliculas se presentaron el mismo día. Ahora se la devuelve.

HORROR DE FROZEN

La actuación de la canción de Frozen ha sido… cómo decirlo. Ha sido como un martillo neumático metido en los oídos a estas horas de la madrugada.

Nos detenemos mejor en las palabras de nuestro compañero Luis Martínez: De momento, en todos los discursos ha habido referencia política: el impeachment, el cambio climático, el racismo… La Academia vota demócrata. Aunque no sepan a quién de todos los candidatos elegir.

COTILLEOS DE LA SALA DE PRENSA

Mientras Gisela actúa con las otras ‘Elsas’ de Frozen 2, Pablo Scarpellini nos cuenta cómo la organización de los Oscar no se anda con bromas. «Acaban de sacar a una periodista española de la sala de prensa por no ir vestida de gala. A casita a cambiarse, y no es la primera vez».

KLAUS SE QUEDA SIN OSCAR

Toy Story 4 arrebata a Klaus el Oscar a mejor película de animación. La película de Sergio Pablos tenía muchas posibilidades pero nos hemos quedado con las ganas. Hair Love se lleva el Oscar de corto de animación.

OSCAR AL MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Los nombres de los aspirantes son de relumbrón. Pero el Oscar a mejor actor de reparto se lo lleva a casa… ¡¡¡Brad Pitt!!!

Brad Pitt suma el Oscar a su larga lista de premios conseguidos con su papel en Érase una vez… en Hollywood. Ha ganado el Globo de Oro, el Bafta y el Premio del Sindicato de Actores.

Es el primer Oscar de Brad Pitt como actor. Ganó uno en 2014 como productor de 12 años de esclavitud.

Brad Pitt ha hecho una referencia política en su discurso: «Me dijeron que sólo tengo 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana«.

Esta es la lista de los premios entregados hasta el momento:

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern

Mejor Corto Documental: Learning to Skateboard in a Warzone

Mejor Documental: American Factory

Mejor Vestuario: Mujercitas

Mejor Diseño de Producción: Había una vez… en Hollywood

Mejor Cortometraje: The Neighbors Window

Mejor Guión Adaptado: Jojo Rabit

Mejor Guión Original: Parásitos

Mejor Corto Animado: Hair Love

Mejor Película Animada: Toy Story 4

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt, por Había una vez… en Hollywood

Fuente: El Mundo.es y Clarín