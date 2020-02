Lionel Messi estalló contra la dirigencia del Barcelona tras los dichos de Abidal sobre la salida de Valverde: «Habría que dar nombres»

El ahora dirigente dejó en claro que la cúpula del Barcelona tomó la decisión de sacar a Valverde del club porque entendía que el plantel no estaba conforme con su trabajo: “Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”.