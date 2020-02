Lodo afecta a 800 familias y riesgo de otra riada persiste en Tiquipaya

Tras el deslave del Parque Tunari que golpeó el viernes por segunda vez, en dos años, al municipio de Tiquipaya, unas 800 familias fueron afectadas, más de 90 evacuadas y 150 viviendas dañadas, según un balance preliminar de la Alcaldía y Gobernación.

Uno de los afectados, Limberth Guzmán, contó que junto a otros 14 de sus familiares fue evacuado hace dos días por rescatistas, después de estar atrapados en su casa durante más de tres horas. Su primo, su cuñado y sobrino tuvieron que esperar más tiempo para salir.

“Es la segunda vez que pasa, perdí por segunda vez mi taller de costura. El trabajo de dos años de la Alcaldía, (la mazamorra), en cinco minutos lo ha destrozado”, lamentó.

El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, informó ayer que “por lo menos” unas 800 familias están siendo afectadas en 12 OTB en dos distritos. “Están en la parte más plana donde se acumula con facilidad el lodo y el agua que sigue bajando de las cuencas”, explicó.

En el Distrito 6 fueron afectadas las OTB Linde sud, Linde central, Kanarrancho, Tina Katu, Rumi Mayu, Villa Esperanza y Juventud Chilimarca. En el Distrito 5: Trojes, Molle Molle Norteoeste, Molle Molle Central, Manzano 78 y Chalancalle.

La autoridad informó que la mazamorra dañó a 150 casas, ya que destruyó muros e ingresó en mayor cantidad a los primeros pisos. En tanto, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, reportó que se evacuó a más de 90 familias, que ahora están en tres albergues.

Uno de los refugios es en la unidad educativa Libertad. En el establecimiento están 63 personas socorridas. Aldeas Infantiles SOS desplegó especialistas en protección y atención infantil para brindar atención a los niños en su albergue.

Trabajos civiles

Tras una inspección, ayer por la mañana los ministerios de Defensa, Gobierno, Obras Públicas, la Gobernación y la Alcaldía de Tiquipaya iniciaron los trabajos de emergencia con maquinaria.

El puente Chapisirca se convirtió en un dique por el taponamiento de la mazamorra y no permite el flujo por el cauce del río, por lo que está generando desbordes por los laterales y está anegando casas cerca de la franja de seguridad y a unas dos cuadras alrededor, explicó el secretario de Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer.

Por tanto, ayer aprovechando que pararon las lluvias se dragó parte del río mediante 44 maquinarias con el objetivo de encausar el flujo del agua, dijo la Gobernadora.

Además, se empleó maquinaria para despejar vías y puentes próximos al río. La ABC, la empresa Tunari que ejecuta el proyecto del tren y cuatro municipios reforzaron el trabajo.

Voluntarios

Más de 150 voluntarios del SAR Bolivia, SAR FAB, Geos, Caballería Aérea, Cruz Roja, entre otros 200 efectivos militares y policías apoyaron con los rescates y evacuaciones tanto de personas como de animales. “Son diferentes instituciones que han respondido rápidamente ante esta emergencia”, manifestó Lisperguer.

Tras el desborde del río Taquiña, más de 35 personas que estaban atrapadas en sus casas. Los voluntarios también ayudaron a los afectados a rescatar lo poco que quedó en sus viviendas. Objetos llenos de lodo, algo de ropa, peluches y papeles importantes.

El personal de salud habilitó ocho unidades móviles para atender emergencias y 23 personas han sido trasladadas a diferentes centros de salud.

Soria informó que el Ministerio de Salud apoyó con vituallas y personal. “Gracias a Dios no hemos tenido pérdidas humanas”, dijo el ministro Aníbal Cruz.

La alerta en la zona permanece por las persistentes lluvias en la cumbre y la crecida del río Taquiña.

POR SOLIDARIDAD

Quillacollo suspende Corso

Quillacollo suspendió el Corso de la Integración que estaba previsto para el lunes 24 de febrero en solidaridad con las familias afectadas por el desastre del río Taquiña en Tiquipaya.

El municipio además reforzará los trabajos de protección y encauce en los ríos Chocaya, Huayculi y otros, debido al rebalse de la mazamorra en Tiquipaya y Colcapirhua.

En tanto, el municipio de Cercado aún evalúa si suspenderá el Corso de Corsos el próximo 29 de febrero. Las alcaldías de Cochabamba, Vinto y Sacaba también ayudan en los trabajos de limpieza de la mazamorra en Tiquipaya con maquinaria.

PUNTOS DE VISTA

En dos años no han hecho nada. La Alcaldía no dijo nada para alertarnos, ni la Gobernación. No podemos abandonar nuestras casas porque nos van a robar.

Vecina afectada

Tiquipaya

Hemos trabajado en el dragado del río y también se han realizado trabajos hidráulicos en la torrentera Taquiña, pero estos han sido rebasados.

Juan Carlos Ángulo

Alcalde de Tiquipaya

Estamos plenamente de acuerdo con reubicarnos, el problema son nuestros hijos que lo necesitan, ellos están traumados, por valentía sólo callan y escuchan. Necesitamos que ellos estén seguros.

Vecino afectado

Zona Molle Molle