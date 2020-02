Los móviles que ya cuentan con android 10 y cuándo se actualizarán otros modelos

A pesar de que Android 10 fue presentado hace meses, la verdad es que son pocos los móviles a los cuales ha llegado de forma oficial. Si tú aún no lo tienes en tu smartphone, esta información te interesa.

A continuación traemos una lista con los modelos de móviles y las fechas en las cuales se actualizarán a esta versión del sistema operativo. Esperemos seas afortunado y no te toque más tiempo como a otros.

Lo primero, los móviles de Google

El listado, que llega a través de los chicos de Android Central, revela que Google implementó la actualización el pasado 3 de septiembre. Como era de esperar, la empresa fue la primera en dejar que los usuarios disfrutaran la versión en los siguientes dispositivos:

– Pixel 3a y Pixel 3a XL.

– Pixel 3 y Pixel 3 XL.

– Pixel 2 y Pixel 2 XL.

– Pixel y Pixel XL.

De Huawei

El mercado móvil que tiene abarcado Huawei es bastante grande y por eso es que, al igual que Samsung, resultan ser una de las primeras compañías en recibir las actualizaciones. Así pues, su capa de personalización, EMUI, ha recibido una versión estable de Android 10 en los siguientes dispositivos:

– Huawei P30 series.

– Huawei Mate 20 series.

– Huawei Mate 10 series.

Además de lo anterior, es importante comentar que el Honor 20, 20 Pro y View 20 recibieron Android 10, pero este se detuvo y se espera que se reanude la versión en febrero. También cabe decir que el Honor 10, Honor V10, Honor 9, Honor 9X, 9X Pro y el Honor 8X están recibiendo una variante beta de Android 10.

De Samsung

La selectiva lista de móviles Samsung que han recibido la actualización es la siguiente:

– Galaxy S10, S10 + y S10e.

– Galaxy Note 10 y Note 10+.

– Galaxy Note 9.

Por ahora, las pruebas beta de Android 10 están en el Galaxy S9 y S9 Plus, pero se desconoce si la versión oficial aterrizará en febrero o no.

De LG

LG es una de las empresas de móviles que más se está tardando en realizar actualizaciones, de allí a que en los últimos días de enero solo el LG G8 y el G7 One contaran con Android 10. No obstante, han afirmado que muy pronto la versión oficial del SO llegará a los siguientes smartphones:

– LG V50.

– LG V40.

– LG G8X.

– LG G8S.

– LG G7.

– LG K50.

– LG K50s.

– LG K40s.

– LG Q60.

De Nokia

Contrario a LG, Nokia ha ido ganando una buena reputación en el área de actualizaciones, tanto así que a finales de 2019 estos terminales ya contaban con Android 10:

– Nokia 6.1.

– Nokia 6.1 Plus.

– Nokia 7 Plus.

– Nokia 7.1.

– Nokia 8.1.

– Nokia 9 PureView.

No conforme con lo anterior, la firma finlandesa ha publicado una imagen que revela qué dispositivos verán la llegada de Android 10 en el primer y segundo trimestre del 2020:

Para la Q1 2020:

– Nokia 2.2.

– Nokia 3.1 Plus.

– Nokia 3.2.

– Nokia 4.2.

– Nokia 1 Plus.

– Nokia 5.1 Plus.

– Nokia 8 Sirocco.

Para la Q2 2020

– Nokia 2.1.

– Nokia 3.1.

– Nokia 5.1.

– Nokia 1.

De Motorola

Por ahora, Motorola también se ha quedado un poco atrás en el área donde solían ser uno de los mejores. Solo 4 móviles han recibido Android 10 de forma oficial:

– Moto G7 Plus.

– Motorola One Power.

– Motorola One Vision.

– Motorola One Action.

También se espera que Android 10 llegue próximamente a los siguientes smartphones:

– Moto G7, G7 Power y G7 Play.

– Moto Z4.

– Moto Z3 y Z3 Play.

– Moto E6.

– Motorola One.

De OnePlus

Por suerte, la popularidad de OnePlus ha ido aumentando, entre otras cosas, por la rapidez y seguridad de sus actualizaciones. Hasta ahora, estos son los móviles que cuenta con Android 10:

– OnePlus 7.

– OnePlus 7 Pro.

– OnePlus 6T.

– OnePlus 6.

En cuanto al OnePlus 5 y 5T, se ha comentado que la versión oficial puede llegar en el segundo trimestre de 2020.

A pesar de que los móviles que verás a continuación no están desglosados por categorías, hay que destacarlos por contar con Android 10:

– ASUS ZenFone 6.

– Esential Phone.

– Sony Xperia 1.

– Sony Xperia 5.

– Sony Xperia XZ3.

– Sony Xperia XZ2.

– Sony Xperia XZ2 Compact.

– Sony Xperia XZ2 Premium.

– Xiaomi Mi A2.

– ZTE Axon 10 Pro (solo en Europa).

