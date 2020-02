Marcelo Stelzer, exgerente de Finanzas de Entel queda aprehendido y disponen su traslado a La Paz

Bolivia Digital

El fiscal Ramiro Prieto confirmó que el exgerente administrativo financiero de Entel, Marcelo Stelzer Dorado, fue aprehendido este martes en Santa Cruz.

Marcelo Stelzer es uno de los funcionarios que recibió de Entel una liquidación y finiquito pese a no haber cumplido el tiempo establecido por ley, él se presentó de manera espontánea ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción de Santa Cruz.

“No puedo detallar los indicios que existen pero el Ministerio Público ha identificado que existen elementos de convicción y antecedentes para la probabilidad de autoría”, remarcó el fiscal.

Al respecto indico que no podía adelantar criterios ya que Seltzer tiene que prestar su declaración informativa haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa y en función a eso se va a determinar lo que corresponde en derecho.

En cuanto a los otros 12 implicados en el pago irregular de finiquitos en la gestión como gerente general de Elio Montes en Entel, indicó que se los va a convocar en la medida de la necesidad pero inicialmente será en calidad de testigos.

Sobre los implicados que están en Santa Cruz dijo que estos serán trasladados a La Paz. En el caso de Seltzer este se presentó en la FELCC de esa ciudad y fue aprehendido toda vez que ya cursaba una orden de aprehensión en contra de él.

Con relaciona a Elio Montes indico que se está a la espera del informe del flujo migratorio y en función a ello se va a determinar lo que corresponde.

Sobre la ex funcionaria de Recursos Humanos de Entel informo que no es cierto que haya sido aprehendida, toda vez que presento un memorial de presentación espontanea a través de su abogado, sin embargo no se ha cumplido con ciertas formalidades que exige el procedimiento penal por la tanto la orden de aprehensión está en curso.

Datos

Finiquitos pagados en la gestión de Elio Montes como Gerente General de Entel:

Shirley Mónica Gutiérrez Assaf (Bs 80.091,9 )

Marcelo Stelzer Dorado (Bs 96.110,3)

Rocío Gladys Escobar Flores (Bs 62.633)

Yamyl Klinsky Vásquez (Bs 30.434,9)

Rosario Kimberly Pantoja Veizaga (Bs 64.073,5)

Édgar Martín Franco Cochamanidis (Bs 44.851,4)

Juan Édgar Orellana López (Bs 43.890,3)

Valeria Andrea Pizarro Pérez (Bs 43.249,6)

Marcelo Sebastián Dabdoub Peña (Bs 96.110,3).

Manuel Lara Bischof (Bs 96.110,3),

Julio Peña Justiniano (Bs 96.110,3)

Yhalmar Abuawad Bonifaz (Bs 57.666,1)

Édgar Chávez Cortez (Bs 57.666,1).

