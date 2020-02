MAS apunta a preservar su modelo y sus oponentes a darle un giro a la economía

domingo, 09 de febrero de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta a preservar su modelo, apostar por la industrialización de materias primas y propone “garantizar” la estabilidad económica. En cambio sus oponentes buscan dar un giro a la economía, forjar institucionalidad y “reparar la democracia”.

El calendario electoral prevé que hoy el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe publicar los programas en su web. Página Siete conversó con líderes de Juntos y del MAS para conocer los ejes programáticos que proponen al electorado. En el caso de Comunidad Ciudadana (CC) y Libre 21 se accedió a sus programas. Respecto a Creemos se hizo una solicitud, pero no se pudo conocer el documento.

“Nosotros como siempre apostamos a la industrialización, como ya estábamos en camino. Eso es lo fundamental: todos los bolivianos queremos que todas nuestras materias primas se industrialicen, darles su valor agregado, porque eso nos va a traer más recursos y riqueza. También está el tema de exportar la electricidad, el gas”, explicó Gerardo García, vicepresidente del MAS.

El partido azul -agregó el dirigente- plantea “garantizar” la estabilidad económica. “Como siempre, cada vez mejorar (en ese tema)”, manifestó.

En el caso de Juntos, Samuel Doria Medina, candidato a la Vicepresidencia, explicó que la presidenta Jeanine Añez y su persona comprobaron que la gente siente inseguridad sobre su futuro económico. “Hasta ahora hemos tenido más trabajo y más ingresos que en otras épocas, pero esto se va acabando por las limitaciones del extractivismo”, afirmó.

Doria Medina agregó: “Para mantener el crecimiento, entonces, se requiere convertir a la inversión privada, en alianza con la inversión pública, en el eje de la activación de áreas como la infraestructura y la vivienda, la tecnología y la industria. Hay que diversificar y facilitar el emprendimiento por medio de los Centros de Innovación y Tecnología o Cites. Sólo con más empleos de calidad y buenos ingresos seguiremos disminuyendo la pobreza”.

En el caso de CC, la alianza -en su programa- indica que Bolivia necesita abandonar el péndulo “que unas veces conduce al país al estatismo y otras al liberalismo”.

“Necesitamos una profunda transformación del patrón de desarrollo. Debemos superar, progresivamente, el extractivismo económico depredador de la naturaleza y sustituirlo, responsablemente, por una economía sostenible basada en el capital humano, que respete los límites y las capacidades regenerativas de los ecosistemas”, se lee en su plan.

Esa alianza plantea una “transición histórica” hacia la diversificación productiva postextractiva, a partir de medidas como la de promover el crecimiento del Producto Interno Bruto industrial y de servicios como pilar fundamental de la transición hacia un modelo de desarrollo postextractivista.

Libre 21 apunta a que Bolivia se convierta en un “megacanal de Panamá terrestre”, conector bioceánico, para que la producción de Bolivia y la de los vecinos “se integre” a través del país. Otra propuesta es que Bolivia se convierta en el principal proveedor de energía limpia de la región.

“La energía limpia, o de menores emisiones, que se necesita este siglo XXI, la tenemos aquí: viene del gas que explotamos en el sur, de la geotérmica andina, de los biocombustibles de azúcar de oriente, de la hidroelectricidad potencial de nuestras montañas, del sol que ilumina nuestro altiplano y del viento que recorre la Amazonia”, se lee en su plan.

Institucionalidad

CC plantea la construcción de la institucionalidad democrática. “El gobierno del MAS en su vergonzosa caída ha sembrado más odio y racismo. El fraude electoral cometido y el desconocimiento de Constitución provocaron una ruptura de los valores éticos y principios democráticos. Debemos impulsar una transformación democrática desde la comunidad ciudadana y también desde el Estado”, se indica en el programa de esa alianza.

En CC se propone la construcción de la institucionalidad democrática a partir de medidas como el restablecimiento de la plena vigencia del Artículo 168 de la Constitución, para “que ningún presidente intente desobedecer el mandato del pueblo”. También plantea designación de “miembros idóneos” para los sistemas de administración de justicia, y el desmantelamiento de la maquinaria institucional de “abuso de poder”.

Libre 21 plantea la “reparación democrática”. “Las instituciones independientes necesitan un Presidente que las respete y no las use para encubrir su corrupción, o sus abusos autoritarios”, se lee en el programa.

En cuanto a relaciones internacionales, Juntos plantea ejercitar una política exterior independiente y profesional, sin alineamientos ideológicos ni sometimientos a ninguna potencia extranjera. CC apuesta por una diplomacia basada en la defensa de los intereses nacionales, dejando de lado intereses ideológicos y alianzas políticas coyunturales. En cambio, el MAS plantea restablecer vínculos con los países con los que el Gobierno de transición rompió (Venezuela y Cuba).



Punto de vista

Juan Carlos Rodas Analista

“Se debe incidir en la educación”

Considero que los planes no deben ser cortoplacistas. Me refiero a que no deben ser parches a mediano plazo.

Todos los aspirantes a la Presidencia deberían apuntar al largo plazo. Eso quiere decir incidir en la educación y la economía. Es la única forma de que el país se pueda impulsar hacia delante.

Si los postulantes están con planes para la coyuntura, vamos a estar de aquí a cinco años en las mismas condiciones. Insisto, los planes de trabajo deben ser a largo plazo.

Singapur, Indonesia, la misma China, lo que hicieron fue dar prioridad a la educación, y en varios años, en menos de una generación, esos países son del primer mundo.

Nosotros, en casi 200 años, seguimos en la misma situación. Es necesario que los presidenciables toquen el tema de la educación.

Repito: el enfoque cortoplacista no debe ser la meta, porque serán parches en los distintos ámbitos.

Considero que una buena medida es el anuncio del 10% de la salud, pero esa decisión está coja si no tiene un correlato con la educación. Está entrelazado.

No solamente trabajar el tema salud y dejar colgado el tema de la educación. Todo tiene que ser entrelazado.

