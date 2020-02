Murillo en su red social vuelve a conminar a Cossio y Reyes Villa a que prueben acusaciones

domingo, 02 de febrero de 2020 · 13:10

«Desmiento cobarde acusación, pido @mariocossio y @ManfredBolivia digan si alguna vez se los presionó, #NoGrabo #NoExtorsiono», escribió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en su red social de Twitter, sobre las acusaciones del expresidente cívico y candidato a la Presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, quien acusó a Murillo, de presionar a «perseguidos políticos» para evitar que apoyen su candidatura.

Murillo además dirigiéndose a Camacho, manifestó que no graba y no extorsiona. Algo similar dijo ayer durante el encuentro político convocado por cívicos cruceños, que buscaba conformar un bloque de unidad con miras a las elecciones del 3 de mayo, cometido que no fue alcanzado.

«A mis dos amigos, les voy a invitar a que me digan cuando les he amenazado, porque es importante que el pueblo se entere, lo contrario mostraría algo vergonzoso y desafío a que lo hagan», dijo Murillo durante el encuentro.

El titular de Gobierno dijo que jamás podría perseguir a alguien. «No se puede acusar, señor Camacho ( ) no acepto que me acusen. Jamás podría perseguir a alguien, he cuidado a la familia de Evo Morales para que pueda salir de este país. He cuidado a la familia de Juan Ramón Quintana quien intentó matar a Leopoldo Fernández, para salir del país. No permito que nadie melle mi dignidad, les invito a los señores (Cossio y Reyes Villa) a que me miren a los ojos y me digan cuándo los he amenazado . Arturo Murillo jamás, ni al amigo ni al enemigo».

Indicó que se siente orgulloso de ser parte de la gestión de gobierno de la presidenta Jeanine Añez. «Señor Camacho 14 años he recibido persecución política, me he defendido de 18 juicios ( ) por eso es que me siento orgullosos de acompañar a una mujer como ésta, porque tiene más ´cojones´ que cualquiera de nosotros (recibió abucheos)».