ONU identifica vulneración de DDHH: pide libertad e indemnización a Leyes

El fallo es un precedente que podría beneficiar a los presos y exiliados políticos durante el gobierno de Evo Morales.

El alcalde de Cochabamba después de una de sus audiencias cautelares. Foto: APG

María Mena M. / Cochabamba

Un fallo emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declara que hubo violación de derechos humanos en el Gobierno de Evo Morales en el caso del alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, en la privación de su libertad y en una serie de irregularidades durante el proceso judicial; por lo que recomienda su libertad e indemnización, según un documento entregado por la defensa de la autoridad edil.

Actualmente, Leyes se encuentra con detención domiciliaria por el caso Mochilas I y estuvo detenido preventivamente en el penal San Antonio –por más de once meses- por el caso Mochilas II, ambos relacionados con el presunto sobre precio en la adquisición de material escolar para los estudiantes del municipio de Cercado.

La declaración de la ONU, al que tuvo acceso Página Siete consta de 16 páginas y 104 numerales, fue notificado al abogado de Leyes Jared Gensen el pasado 6 de febrero en Washington, Estados Unidos.

Desde el numeral 1 hasta el 57 las “Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU menciona los antecedentes del caso Mochilas I y Mochilas II y los argumentos por los que se habrían vulnerado los derechos del alcalde electo. En el numeral 58 del fallo se “lamenta el hecho de que el Gobierno (de Evo Morales) no haya solicitado una prórroga ni haya respondido a la comunicación en el plazo establecido (hasta el 30 de agosto de 2019)” a la demanda presentada por el equipo jurídico de Leyes.

Desde el numeral 59 hasta el 94 el Grupo de Trabajo emite deliberaciones ante la falta de respuesta del Gobierno del entonces presidente Evo Morales. Entre los párrafos más destacados está el 90 que dice que “El Grupo de Trabajo fue convencido que el proceso judicial desahogado no se llevó de manera imparcial e independiente y que el Poder Ejecutivo tuvo injerencias indebidas en el Poder Judicial, para garantizar que se mantuviera al Sr. Leyes con las medidas cautelares vigentes y por consiguiente no pudiera desempeñar sus funciones como alcalde”.

Para Leyes esta declaratoria es una confirmación de que el Gobierno de Morales interfirió en la justicia para que continuara preso y así no poder ejercer el cargo de alcalde. “El fallo también dice que no existió independencia ni imparcialidad de los tribunales que me juzgaron, porque estos tribunales estaban bajo injerencia de Evo Morales, Álvaro García Linera (ex vicepresidente) y Héctor Arce (ex ministro de Justicia)”, dijo Leyes a Página Siete.

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera afirmó que, en el anterior Gobierno hubo una persecución con fines políticos a los opositores privándolos de libertad, vulnerando tratados internacionales. Que este fallo es una “severa llamada de atención” al Estado para que repare las violaciones a los DDHH mediante cambios al sistema judicial.

También aseguró que esta declaración será de precedente para todas las ex autoridades que eran opositoras del Gobierno de Morales como Leopoldo Fernández, Mario Cossío y otros.

Libertad e indemnización

El numeral 97 señala que “el remedio adecuado sería poner al señor José María Leyes Justiniano inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. El 98 “insta al Gobierno a que lleve adelante una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad de Leyes y adopte la medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Bajo ese contexto, la ONU solicita al Gobierno que informe – en un plazo de seis meses- si se ha puesto en libertad a Leyes, si se lo indemnizó, si se investigó la violación de sus derechos y si se aprobó enmiendas a la legislación boliviana.

El alcalde electo de Cochabamba, ante el pronunciamiento de la ONU, anunció que impugnará la candidatura a senador de Evo Morales; iniciará procesos penales contra Morales, García Linera y a otros. Además, exigirá su libertad irrestricta y la anulación de todos los procesos en su contra.

Datos relevantes

Demanda José María Leyes, junto a su equipo de abogados, presentó una demanda internacional ante el Consejo de DDHH de la ONU, a principios de 2019, sobre la vulneración de sus derechos humanos, políticos y la posibilidad de ejercer un cargo público.

Arbitraria. El Juumeral 95 del fallo del Consejo de DDHH de la ONU dice que la privación de libertad de José María Leyes “es arbitraria” y que contravienen seis artículos de la Declaración Universal de DDHH.Exiliados De acuerdo a datos del Ministerio de sticia, en los 14 años de Gobierno de Evo Morales, hubo 1.399 exiliados que se fueron del país por motivos políticos sin un debido proceso.

Fuente: Página Siete