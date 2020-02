Potosí: Obras de la cementera estarán paradas hasta garantizar gas natural

Potosí tendrá que seguir esperando para industrializar su piedra caliza. ARCHIVO

A través de una nota de prensa, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) informó que no está realizando despidos en la fábrica de cemento y añade que la misma está parada desde el mes de noviembre y lo estará hasta que se garantice la provisión de gas natural.

“Desde el mes de noviembre se han paralizado las actividades de la planta de cemento de Potosí, debido a los conflictos sociales del pasado año y la falta de provisión de gas natural. Esto debido a que aún no se ha construido el gasoducto hacia la planta, responsabilidades ambas, si bien no atribuibles al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) o a la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), pero si al Estado; pese a que, desde el año 2013, YPFB comprometió la provisión de los volúmenes necesarios para que se inicie dicho proyecto. No ha sucedido un despido masivo, sino una suspensión de las contrataciones de personal”, señala una nota enviada a El Potosí.

CONTRATO

Se destaca que la Ecebol, empresa dependiente del Sedem, tiene un contrato “llave en mano” con el Consorcio Internacional en Asociación Accidental Polisyus Imasa Valoriza Asociados para la construcción de la Planta de Cemento ubicada en la localidad de Chiutara, Potosí. La construcción de dicha planta al momento se encuentra en un 95 % de obras civiles y un 97 % de provisión de equipos, y cerca al 70 % de montaje electromecánico.

“El Sedem y Ecebol se han visto obligados, en el marco del contrato, a autorizar la suspensión de los trabajos por razones de fuerza mayor y prorrogar el plazo de entrega provisional, hasta resolver, tanto la definición de la construcción de 7 Km de gasoducto, como la obtención, por parte de las autoridades competentes, del aseguramiento o no del suministro de gas natural en volúmenes apropiados para las pruebas del proceso esencial. Para el funcionamiento de la planta se requiere 11,5 millones de pies cúbicos de gas diarios”, se destaca en la información enviada a raíz de que dirigentes cívicos denunciaron que había despidos en la planta.

