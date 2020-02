Queda el lamento de ser eliminados con Perú

Los jugadores y el técnico Farías cambian de chip para afrontar los torneos que se viene. Ábrego definirá en los próximos días si se inclina por Bolívar.





Ref. Fotografia: La delegación boliviana llegó al areopuerto Vivu Viru pasada las 2:00 de este domingo.

Con la frente en alto y tras haber demostrado un cambio de mentalidad en el juego y en la actitud del jugador boliviano, la Verde Sub 23 retornó al país, este domingo, del torneo Preolímpico que se disputa en Colombia. El entrenador César Farías y los jugadores, dieron sus impresiones respecto a la participación del certamen y lo que se viene para delante.

Duele recordar. Las sub-23 quedó eliminada del Preolímpico en el último minuto de adición: vencía a Perú 2-0 y era suficiente para alcanzar la próxima fase, sin embargo, en un corner la defensa perdió la marca y el peruano José Lujan descontó y derrumbo el sueño boliviano.

Sobre la derrota ante los peruanos el director técnico sostuvo que «Por eso dolió la eliminación injusta, por gol diferencia, cuando el partido ya se lo tenía ganado a Perú por 2-0, obviamente que el trabajo siempre da satisfacción, nosotros nos vinimos con un nudo en la garganta ante la injusticia que vivimos y la verdad que cada vez que pasa la película duele más, la gente dice allá que nuestra Selección merecía más, ver a algunos celebrar en la tribuna, obviamente que eso causa dolor y frustración, ya nos tocará pasar la página, organizarnos, viene la eliminatoria, hay que empezar a trabajar», indicó el director técnico.

«Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, una gran preparación, tuvieron mucha disciplina dentro y fuera de la cancha, merecieron mucho más de lo que lograron, son las cosas que escapan a las manos comunes, con un poco de frustración por eso, porque lo que ellos mostraron era para más», afirmó el seleccionador Farías.

Hicieron un buen papel. El combinado nacional logró sumar 6 puntos: venció a Ururguay (3-2) y Perú (2-1); no pudo con Paraguay (0-2) y Brasil (3-5), pero les jugó de igual a igual.

Fue figura. La buena participación de Bolivia también se reflejó en los números de los jugadores. Víctor Ábrego, que fue uno de los goleadores de la fase de grupos y revelación del torneo, argumentó que «Se trae el trabajo que hemos hecho, la ilusión de seguir soñando, de que todos podemos”. En el partido ante Perú «Nuestro objetivo era ganar el partido (con la diferencia de dos goles a favor), pero el árbitro no ayudó en nada, queda seguir trabajando».

Consultado sobre su desempeño en el campeonato, el delantero dijo que «Di todo lo que tenía que dar, no me guardé nada, a seguir trabajando en lo que tengo que mejorar», añadió.

Fue una vitrina para todos. Ábrego sonó fuerte como refuerzo del club Bolívar, y él lo confirmó: «Mi futuro no lo tengo asegurado todavía, pero eso lo está viendo mi representante y donde me toque estar voy aportar con lo que tengo. El único club que se me ha acercado fue Bolívar, la última palabra la tengo yo junto a mi representante», indicó el delantero.

«El contrato que tenía con Destroyers terminó en diciembre y de ahí no hubo posibilidad en renovar», agregó el goleador de la sub-23.

Bolivia arranca con Brasil en las eliminatorias

Un inicio exigente tendrá Bolivia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022; en la primera fecha jugará contra Brasil en condición de visitante y luego recibirá en la sede de Gobierno a la Argentina de Lionel Messi. Estas dos jornadas se jugarán en marzo del 2020. Así como abrirá el telón, también ante la «Canarinha» lo cerrará en noviembre del 2021.

Bolivia arranca la fase de eliminación con el partido ante Brasil, después recibirá la visita de Argentina, posteriormente enfrentará a Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia, después se jugarán los encuentros de vuelta (en total son 18 jornadas para la Verde).

Esta semana planificarán el trabajo para este torneo.

«Nos vinimos con un nudo en la garganta por al injusticia que vivimos. Vienen las eliminatorias y hay que empezar a trabajar».

César Farías

Director Técnico de la Selección Boliviana

«El único equipo que se me ha acercado fue Bolívar. En diciembre terminó mi contrato con Destroyers».

Víctor Ábrego

Delantero de la sub-23

Fuente: eldia.com.bo