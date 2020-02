Romina Rodríguez: ‘En Bolivia hay potencial, pero se carece de apoyo’

En el último tiempo es considerada como la mejor jugadora nacional. La boliviana lleva tres temporadas en España.

La basquetbolista durante un partido en España. Foto: Romina Rodríguez

Romina Rodríguez Torrelio hizo noticia en enero cuando se “descubrió” que una boliviana llegó al básquetbol de Europa, al club CB Valls, de la ciudad del mismo nombre en Tarragona, España.

El hecho es inusual para el deporte boliviano, aunque en el caso de Romina ya son tres las temporadas en España.

Por algo en el último tiempo es considerada como la mejor jugadora nacional.

Ha integrado infinidad de selecciones nacionales de todas las categorías y ha reforzado a varios clubes del país en certámenes nacionales e internacionales.

Hace poco cumplió 28 años, aunque desde los 12 brilla en el básquetbol. En 2018, además, fue capitana de la selección boliviana que ganó la medalla de plata en los Juegos Odesur, un evento multidisciplinario que se llevó a cabo en Cochabamba.

—Romina, ¿desde cuando juegas al básquetbol?

—Me inicié a los 10 u 11 años en una provincia llamada Totoral, en Oruro, donde mi madre hacía su año de provincia y junto a la profesora Patricia Ríos me enseñaron a jugar baloncesto. A los 12 años jugué en mi primer club de forma oficial y también ese año integré mi primera selección de Oruro.

—¿En qué clubes has jugado hasta ahora?

—He jugado en varios clubes y he reforzado otros en torneos nacionales y en torneos internacionales.

—¿Cuántas selecciones nacionales?

—Una de las primeras fue en 2006 (14 años) fui parte de la selección boliviana y abanderada de toda la delegación nacional en los Juegos Escolares que se realizaron en Medellín (Colombia). Después fueron varias las selecciones del país que he integrado en Juegos Bolivarianos y Juegos Odesur.

También he disputado muchos campeonatos nacionales y campeonatos sudamericanos de clubes.

—¿Cómo te contactaron para llevarte a España?

—Gracias a los buenos números (estadística personal) que hice en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018. También por videos de todos los partidos de ese campeonato que mi esposo me ayudó a grabar es que pude firmar con un agente, conseguí que me represente y después esperar, a ver si estaba a la altura para jugar afuera.

—¿Tu esposo también está vinculado al básquetbol?

—Mi esposo es español, su nombre es Ignacio Domínguez, es entrenador de básquet de clubes de varones.

—¿Cómo lo conociste?

—Lo conocí en Oruro, en 2016, él dirigía a CAN y yo jugaba en Alemán. Me lo presentaron y de a poco se fue formando la relación. Nos casamos en 2018.

—¿Vives con él en Valls?

—Por ahora no, porque él dirige en Zamora.

—Volviendo al tema de tu agente, ¿él te consiguió equipo?

—Mi agente envió los videos y el básquetbol español me abrió las puertas. En 2018 fui a jugar al Ae Boet Mataró de Barcelona, después pasé al Nou Basquet Femení de Castellón y ahora el Valls.

—¿Cómo ha sido tu experiencia española?

— La primera etapa en el baloncesto europeo fue un poco dura por el cambio de juego que percibí, de un momento a otro pasó de ser muy táctico y físico para mí cuando antes tenía más libertad. La competición aquí es muy seria en todos los sentidos, nunca se postergan partidos y la exigencia es distinta. Creo que el primer año más que disfrutar fue un año donde tuve que aprender mucho en lo ofensivo y en lo defensivo, además en España se juega diferente a nuestro país.

—No es común que una boliviana juegue en Europa, ¿qué sientes?

—No es frecuente que una boliviana juegue a este nivel o esté jugando en Europa, más con 1.63 metros de estatura (se ríe). Yo me siento muy bendecida y agradecida con Dios, mi familia, todos los entrenadores que tuve, todas mis compañeras. Creo que este sueño que estoy viviendo es la suma de todo. Amo este deporte, he dejado muchas cosas por el baloncesto pero no lo tomo como un sacrificio como muchos piensan y lo ven, para mí es maravilloso porque amo lo que hago y disfruto el día a día.

—¿Tus entrenadores, tus compañeras te preguntan por el país?

—Sí, me preguntan muchas cosas de Bolivia, por el Lago Titicaca, el Salar de Uyuni y algunos por el Carnaval de Oruro. La mayoría se sorprende por la altitud de ciudades como Potosí y Oruro.

—¿Piensas que no se da la importancia necesaria a deportistas como tú?

—Se le da poco apoyo y cobertura a deportistas de deportes individuales o de deportes colectivos, que no sea fútbol. Me da mucha pena por eso, porque creo que en Bolivia hay mucho potencial, pero se carece de apoyo y cobertura. Yo he buscado apoyo para poder conseguir un espónsor y poder hacer la carrera de entrenadora en España, pero nadie ha querido escuchar. Espero que cambie con el tiempo para que otros puedan crecer en conocimiento y también como deportistas.

—¿Sabes de otras jugadoras fuera de Bolivia?

—Salvo lo de Claudia Lampe, nunca he escuchado hablar de jugadoras nacionales en el exterior.

—¿Tienes el apoyo de tu familia?

—El apoyo de la familia es fundamental, creo que ese es el motor de toda persona no solo en el deporte. En el caso personal ha sido duro alejarme de la mía.

—¿Extrañas a tus padres y hermanos?

—Muchísimo, mi familia es todo. También extraño la comida boliviana, que no se compara con nada.

—¿Qué es lo más duro?

—No es fácil enfrentarte de pronto a una cultura diferente, creo que para empezar hay que tener un carácter muy fuerte, porque, como dije, cuesta alejarte de tu familia; pero también tenemos que dejar de ver el deporte como un simple juego o un partido para pasar el rato, pienso que si lo explotamos, trabajamos duro en todos los sentidos: mente, cuerpo, etc. y somos disciplinados creo que podemos ser grandes y conseguir cosas importantes.

—¿Qué viene?

—Por ahora tengo un proyecto en mente, estudiar para ser entrenadora. Tengo aspiraciones, como el jugar en la mejor liga en España, todo esto relacionado con el deporte porque proyectos personales tengo muchos otros.

Romina, abajo a la derecha festeja un título nacional con Carl Az de Oruro. Foto: Romina Rodríguez

Perfil

Nombre: Romina Rodríguez Torrelio

Nacimiento: Oruro, 25 de enero de 1992.

Familia: Ingrid y Vady (padres), Baddy Andrés y Santiago (hermanos), Ignacio Dominguez (esposo). trayectoria: Desde los 10 años juega básquetbol.

