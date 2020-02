Samuel Doria Medina: “Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para contener la epidemia del dengue”

Santa Cruz

Vivimos una epidemia de dengue sin precedentes. Todos tenemos que contribuir en lo que podamos para contenerla. Yo he decidido entregar estos medicamentos a fin de aliviar en algo las necesidades de la sanidad pública. Es un grano de arena, pero sumado a otros esfuerzos puede significar un aporte ciudadano al trabajo de Estado”, dijo Samuel Doria Medina mientras entregaba 50.000 pastillas de Paracetamol y 1.000 sueros al Hospital Japonés de Santa Cruz.

“Invito a todos los bolivianos a solidarizarse con los enfermos de dengue y con los médicos y enfermeros que trabajan denodadamente para evitar que la endemia se extienda y haya más víctimas fatales”, dijo el candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos.

El dengue se disparó en Latinoamérica el año 2019, pasando de 500 mil contagios a más de tres millones de contagios y de 340 personas muertas a más de 1.500 fallecidos anuales por este mal. La gran cantidad de casos de los dos últimos dos meses permite pronosticar que la crisis continuará en 2020.

En este contexto, la situación en Santa Cruz y otras regiones cálidas del país es grave: hay 29.000 contagios y se espera que los casos lleguen a 60.000.

“La cantidad de enfermos ha sobrepasado la capacidad de los servicios de salud, que, además, como sabemos, son débiles y precarios por falta de inversiones en salud”, dijo Samuel.

Recordó que existen cuatro diferentes tipos de dengue: algunos no son muy serios, pero otros tienen el potencial de matar, en especial a las personas que no reciben la atención médica necesaria, que se automedican con ibuprofenos y aspirinas, y que no reciben suficiente hidratación.

“Necesitamos responder colectivamente a esta emergencia. Necesitamos una movilización general para eliminar los criaderos de mosquitos, que son los transmisores del mal. Es urgente que todos los afectados por esta enfermedad sean tratados por médicos y enfermeros capacitados. Y es crucial que este personal cuente con medicamentos suficientes para entregar a los pacientes”, concluyó.

La donación se produjo en el marco de los esfuerzos de la presidenta Jeanine Añez para crear consciencia sobre la gravedad de la situación de salubridad que afronta el país. Con ese propósito, Añez suspendió sus actividades en el carnaval.