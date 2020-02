San José amargó a Real Santa Cruz sobre el final en Montero

Cuando los hinchas de Real Santa Cruz se frotaban las manos para celebrar su segunda victoria en su retorno al profesionalismo, tras 15 años, apareció el central de San José Jorge Toco para amargar la fiesta al equipo cruceño en el estadio Gilberto Parada. El partido disputado la tarde de este miércoles fue reprogramado de la tercera fecha del Apertura. No se jugó antes, por la participación del santo en la Copa Libertadores.

Los goles fueron anotados por Mauricio Saucedo (50’) para Real y Toco (85’) para el equipo de Oruro.

En la primera parte, un par de aproximaciones para cada lado fue lo mejor que dejó el choque entre merengues y santos en los 45 minutos iniciales, en un partido con mucha fuerza y ganas, pero carente de ideas y efectividad por lo que se fueron al descanso con el marcador en blanco.

La primera oportunidad estuvo en los pies del panameño, Carlos Navas, que tras dejar en el camino a dos defensores sacó un remate cruzado, que se fue cerca del vertical derecho de Careaga. La otra oportunidad y la más clara la desperdició Miguel Becerra (34’), que de cabeza no pudo conectar el balón cuando ingresó solo por derecha.

El santo llevó peligro por medio de Marcelo Gomes y de Freddy Abastoflor. El brasileño sacó un violento remate, a los 22’, que salió cerca del arco de Romero, mientras que Abastoflor, se acomodó de izquierda a derecha para sacar un potente disparo que fue rechazado con los puños por Leonardo Romero. Fue lo mejor del partido antes de irse al descanso.

Llegaron los goles

En el complemento, el DT de Real Santa Cruz, José Peña, ordenó el ingreso de Mauricio Saucedo por Carlos Navas. La variante le dio resultado cinco minutos después cuando el cruceño se metió entre los defensores para mandar el balón al fondo del arco de Jesús Careaga, a los 50’. El tiro libre desde la derecha fue enviado por Carlos Ribera.

Después del gol, Real no lo supo liquidar. Tuvo algunas aproximaciones tibias que no alcanzaron para vulnerar a Romero por segunda vez. El argentino Lucas Gómez y las subidas por derecha de Becerra no alcanzaron para marcar el segundo tranquilizador, que nunca llegó.

San José siguió aguantando y comenzó a apretar a Real con Abastoflor por izquierda y Rodrigo Vargas por derecha. Ambos bien asistidos por Marquinho Morgón. El primer aviso de sus intenciones llegó a los 77’ por medio de Jorge Áñez, que no pudo vencer a Romero. El defensor Miyhel Ortiz se cruzó a tiempo para impedir una mejor definición del jugador santo.

En la recta final, San José puso contra las cuerdas logrando el tanto del empate a los 85’. Toco se hizo espacio entre los defensores realistas para poner de cabeza el 1-1 definitivo. En los descuentos, Vargas pudo dar vuelta al marcador, pero su disparo salió muy cerca del palo derecho de Romero. Empate merecido para el equipo de Omar Asad, que consigue su primera unidad en tres partidos, mientras que Real terminó amargado jugando de local en Montero.

Fuente: https://eldeber.com.bo