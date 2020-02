Senadora califica de arbitrario el criterio de la ONU sobre Leyes

COCHABAMBA |

La senadora del el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carola Arraya, señaló que la Opinión No. 61/2019, que emitió el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de la ONU sobre el alcalde electo José María Leyes (Demócrata), no es vinculante y que el Estado no está en la obligación de cumplirla.

Además, cuestionó que el Grupo de Trabajo haya emitido la Opinión sólo con la versión de la defensa de Leyes. rechazó que el anterior Gobierno se haya negado a brindar información sobre este caso, como indica el punto 58.

“Esta Opinión no tiene el carácter de fallo, tampoco de resolución y menos es una sentencia. El Grupo de Trabajo es de un carácter inferior a un comité o al Consejo de Naciones Unidas. El documento no tiene ninguna validez legal obligatoria hacia el Estado boliviano”, explicó.

La Sen. Carola Arraya, brindó una conferencia de prensa donde aclaró que el comunicado de la @ONU_es sobre la situación del Alcalde suspendido @JoseMariaLeyes es solo una opinión de un grupo de trabajo de un comité y no así un fallo aprobado, como indican sus abogados pic.twitter.com/jkBCecQJ93 — Brigada Parlamentaria de Cochabamba (@BrigadaPCbba) February 11, 2020

Añadió: “Esta opinión ni siquiera está en la página de la ONU. La Procuraduría General del Estado tiene que manifestarse sobre esto, porque nosotros tenemos la información de que el Gobierno no ha sido notificado como manifiesta esta Opinión para pedir información sobre Leyes”.

Se prevé que en seis meses recién el Grupo sobre la Detención Preventiva emita una resolución considerando la contraparte.