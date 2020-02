Sin planimetría, Kella Kella registró tres deslizamientos en los últimos 26 años

Antes de la tragedia del domingo, en Kella Kella -Ovejuyo- ya se registraron al menos tres deslizamientos en los últimos 26 años. Según la Alcaldía de La Paz, esta zona no cuenta con planimetría y un sistema sanitario, además los vecinos afectados edificaron sus viviendas con autorizaciones de construcción emitidas por el municipio de Palca.

Esta zona -donde el domingo ocurrió un deslizamiento que provocó el colapso de 16 casas y dejó 23 familias damnificadas- fue catalogada también como de muy alto riesgo natural.

«Es un área donde se han registraron ya varios deslizamientos. Revisamos las fotografías áreas de diferentes años e identificamos que en 1994 ya ocurrió un hecho similar. Sucedió también en 2006 y ahora en 2020», dijo José Pacheco, secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

De acuerdo con Pacheco, los trabajadores ediles «cerraban ayer grietas en la zona afectada para evitar nuevos deslizamientos». Dijo que hacen monitoreo de las viviendas que se encuentran en los alrededores para definir si están en riesgo. «Hablamos de 4,5 hectáreas afectadas», añadió.

El subalcalde de la zona Sur, Óscar Sogliano, reiteró que es una zona de alto riesgo natural y que debido al deficiente sistema sanitario se produjo una saturación del suelo por efecto de las lluvias. Este hecho provocó la caída de las casas.

Obreros ayudan a rescatar bienes a los vecinos afectados.

Sogliano aclaró que la Alcaldía de La Paz no dio ninguna autorización de construcción en esta zona, pero por información de los vecinos Palca sí dio el permiso. «Este sector no tiene planimetría y al ser una zona de alto riesgo, el gobierno municipal no ha autorizado ningún tipo de construcción en el lugar. Los vecinos nos informan que ellos han tenido autorizaciones de Palca para construir en este lugar», sostuvo.

Según la autoridad edil, al ser una zona de alto riesgo natural, el gobierno municipal no da una autorización de construcción. «Además, este sector está en la franja del lindero del río Arenal, que hace mucho más dificultoso y peligroso el lugar», explicó la autoridad edil.

El subalcalde reiteró que las casas no contaban con sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. Además, dijo que en el sector existen plantaciones que han coadyuvado a la saturación de los suelos.

En 2019, la comuna paceña presentó el Mapa de Riesgos de la ciudad de La Paz, en las que se tiene identificadas las 36 zonas de mayor riesgo que tiene el municipio donde no se puede construir.

Después del deslizamiento de ayer en Ovejuyo, Sogliano sostuvo que cuando hay deslizamientos, los municipios que dan las autorizaciones, como Palca, no ayudan a los vecinos afectados.

200 trabajadores de la Alcaldía de La Paz trabajaban ayer en la zona afectada. Las autoridades de Palca brillaron por su ausencia. Este medio intentó comunicarse con el alcalde de este municipio, pero no tuvo éxito.

Sogliano dijo que el tema de límites entre municipios debe ser resuelto con la Gobernación de La Paz. Pero mientras se analiza esta dificultad, lo importante es ayudar a los vecinos.

16 casas fueron dañadas por el deslizamiento el domingo.

La demolición controlada será mañana

Si bien la demolición controlada de las 16 viviendas que colapsaron en el deslizamiento en Kella Kella se desarrollará hoy, personal de Emergencias de la Alcaldía procedió a demoler ayer una casa con el fin de sacar los objetos que se encontraban en su interior.

«La demolición controlada fue dirigida a recuperar enseres. La general se hará mañana (hoy) según nuestra planificación, pero hoy (ayer) en una sola vivienda se hizo este trabajo para recuperar enseres», dijo el secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos, Vladimir Toro.

El trabajo de recuperación de objetos se realizó ayer hasta las 17:00. Hoy el personal edil continuará con esta labor hasta el mediodía.

Fuente: paginasiete.bo