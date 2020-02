Tecnología al servicio de las Humanidades: Una mirada latinoamericana

Incentivar las comunidades DiY (Do it Yourself, Hazlo tú mismo en español) para desarrollar propuestas creativas, improvisadas, de software libre y acceso abierto para las memorias colectivas, de narrativas históricas plurales, de miradas expansivas sobre el mundo de la cultura donde se reconozcan la diversidad de lenguas, historias, riquezas naturales, rituales y patrimoniales de la región.