Un amor prohibido, Sevilla y las trenzas más famosas de Hollywood: así es la vida de Bo Derek, ‘la mujer perfecta’

Unos años antes, Linda Evans también había hablado de aquella época. Durante una entrevista en FoxNews con motivo de la presentación de su libro de memorias, Recetas para la vida, explicó cómo era posible que mantuviese tan buena relación con la mujer por la que fue abandonada.“Si John Derek hubiera elegido esposas pésimas, no habría sido su amiga. Fue fácil para mí ser su amiga porque realmente me gustaban. El hecho de que no estés con alguien no significa que ya no lo ames, simplemente significa que no funcionó. Si no funciona, no te quedas casado con ellos, pero no tienes que deshacerte de ellos ni de las personas que están en sus vidas.”. Ella se vio abandonada cuando John conoció a Bo, pero no olvida que cuando ella le conoció, él acababa de ser abandonado por su mujer, la despampanante Ursula Andress, que se marchó con Jean Paul Belmondo. “Cuando me di cuenta de que Ursula no volvería para tratar de atraparlo, pero que lo amaba y quería ser su amiga, abrí la puerta y la adoré. Y luego me di cuenta de que, por supuesto, ella quería estar en su vida, como yo quería estar en su vida cuando no estábamos juntos. Era un personaje fascinante, un hombre hermoso. Era un hombre que vale la pena mantener en tu vida.” Tenemos tanto que aprender de Linda, Bo y Ursula.