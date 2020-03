40 días más de detención preventiva debe cumplir el gobernador de Chuquisaca

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, seguirá detenido por 40 días más por decisión del juez Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, Gary Bracamonte, que dio curso a la solicitud del Ministerio Público de mantener la detención porque aún no ha concluido sus investigaciones.

Este viernes Urquizu cumplía tres meses de detención preventiva, por lo que el Ministerio Público solicitó ampliar esta medida cautelar, en el proceso que le sigue por abandono de funciones, uso indebido de bienes públicos y otros.

“El suscrito Juez Anticorrupción y de Violencia hacia la Mujer número 1 de la Capital, dispone mantener la situación jurídica del imputado, de la detención preventiva por el lapso de 40 días hábiles”, señala la resolución emitida.

El denunciante, Luis Ayllón, de profesión abogado compartió en las redes sociales que la Fiscalía explicó que estaban pendientes una inspección ocular, declaraciones testificales y la apertura de evidencias de otras pruebas.

Un día antes, Urquizu había apelado al principio humano de los fiscales y jueces para que le permitan defenderse en libertad, y anunció su intención de retomar sus funciones porque jamás había pensado renunciar.

Admitió que no asistió a su trabajo durante los conflictos de octubre y noviembre por el fraude electoral. Agregó que no cometió ningún delito y no sabe por qué está detenido.

Además de este caso, Urquizu está denunciado por supuesto abuso sexual a una dirigente gremial, hecho que está en investigación en el Ministerio Público.

Fuente: https://eldeber.com.bo