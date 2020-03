Alcaldía paceña: Gobernación mantiene una norma que impide fiscalizar

Sociedad

domingo, 01 de marzo de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

La Alcaldía de La Paz denunció que la Gobernación mantiene una resolución que impide llevar adelante procesos de fiscalización en zonas que están en problemas de límites. Según la comuna, esta norma es utilizada y aprovechada por loteadores que se dedican a la comercialización y la construcción de casas en áreas de riesgo.

“La resolución 121 fue elaborada por el entonces prefecto de La Paz Pablo Ramos. Esta norma establece que en los lugares donde hay problemas de límites no se pueden iniciar procesos de fiscalización por parte de los gobiernos municipales hasta que no haya una ley que defina la jurisdicción”, aseguró el subalcalde del macrodistrito Sur de La Paz, Óscar Sogliano.

Para la autoridad municipal, esta normativa limita las facultades de fiscalización de la alcaldía. “No nos deja tener un control total del territorio. Obviamente, esta resolución prefectural es una limitante a nuestras acciones legales y fiscalizadoras que llevamos adelante en estas zonas limítrofes”, puntualizó.

El alcalde Luis Revilla envió en 2017 una nota al actual gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, en la cual solicita abrogar esta resolución.

Después de un año, según Sogliano, la autoridad departamental de La Paz respondió que sigue vigente tal norma hasta que no se resuelva el problema de límites y que no podía abrogar la resolución.

“Este vacío abrió espacio a loteadores y a los avasalladores para realizar construcciones en lugares no autorizados y después desencadenan en los peligros que tuvimos”, dijo Sogliano, en referencia al deslizamiento en el sector de Kella Kella, Ovejuyo, donde 16 viviendas se vinieron abajo la anterior semana.

Un informe municipal responsabilizó de este problema a la Alcaldía de Palca por aprobar dichas construcciones en una zona de muy alto riesgo.

El gobernador Patzi explicó que en el año 2017 ya se definieron los límites entre las alcaldías de La Paz y Palca.

De acuerdo con Patzi, Revilla apeló tal determinación y el problema pasó al Gobierno nacional hace tres años. “La Paz apeló y pasó a la segunda instancia y está en manos del Ministro de la Presidencia a través de su Viceministerio de Autonomías”, sostuvo la autoridad departamental de La Paz.

“No se pronunciaron por tres años y la anterior semana enviamos una nota conminando al ministerio a pronunciarse respecto a esta resolución emitida por la Gobernación”, añadió Patzi.

La autoridad departamental consideró que si tendrían aprobada la resolución “ya sabríamos a quién responsabilizar por la entrega de los derechos de construcción” en el sector de Kella Kella.

“Este es un problema serio que afecta a Ovejuyo. Todos se culpan y se liberan las responsabilidades. Palca y La Paz dicen que no son responsables y no puede ser que durante tres años (el Ministerio de la Presidencia) no se pronuncie”, concluyó el Gobernador.

11 zonas afectadas

Reporte Al menos 11 barrios limítrofes tienen problemas por las autorizaciones de construcciones ilegales y en zonas de riesgo.

1 Isla Verde (Mallasa)

2 Aranjuez (Mallasa)

3 Llojeta (Cotahuma)

4 Alpacoma (Cotahuma)

5 Kalamarca (Cotahuma)

6 Primero de Mayo (Cotahuma)

7 Ovejuyo (zona Sur)

8 Alto Ovejuyo (zona Sur)

9 Apaña (zona Sur)

10 Los Sargentos (zona Sur

11 Segunda Meseta de Següencoma (zona Sur)

